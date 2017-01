Inteligencia de Estados Unidos no filtró informe sobre Donald Trump, dice su director

El director de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, le expresó su “profunda consternación” a Donald Trump por la filtración de un informe de seguridad que supuestamente contenía explosivos contenidos no verificados sobre el presidente electo.

Los jefes de inteligencia presentaron la semana pasada a Trump, así como al presidente saliente Barack Obama, un resumen de dos páginas de las potencialmente embarazosas afirmaciones que involucran a Rusia, según la cadena CNN, el diario The New York Times y otros medios estadounidenses.

Clapper dijo en un comunicado que habló con Trump el miércoles sobre las no verificadas afirmaciones de que sus asistentes se coludieron con el Kremlin para ganar las elecciones estadounidenses, y que Rusia tenía información comprometedora sobre Trump.

“Esta noche tuve la oportunidad de hablar con el presidente electo Donald Trump para discutir los recientes informes de los medios sobre nuestra reunión informativa del viernes pasado”, dijo Clapper.

“Le expresé mi profunda consternación por la filtración que ha estado apareciendo en la prensa, y ambos concordamos que ellas eran extremadamente corrosivas y dañinas para nuestra seguridad nacional”, agregó.

Furioso, Trump rechazó el miércoles por “mentiroso” el dossier sobre sus relaciones con Rusia y con detalles personales salaces de un viaje a Moscú, que pueden poner en jaque su presidencia y criticó a la comunidad de inteligencia y a los medios por esas afirmaciones.

Pero Clapper le manifestó al próximo presidente que dudaba de que la filtración hubiese sido obra de la comunidad de inteligencia estadounidense.

“Hice hincapié en que este documento no es un producto de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y que no creía que la filtración proviniera de la CI” (comunidad de inteligencia), indicó Clapper.

“La CI no ha hecho ninguna valoración de que la información en ese documento sea confiable y no nos basamos en él para nuestras conclusiones”, agregó.

James Clapper called me yesterday to denounce the false and fictitious report that was illegally circulated. Made up, phony facts.Too bad!