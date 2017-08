Inundaciones fuerzan el cierre del principal aeropuerto de Houston

El principal aeropuerto de Houston, el George Bush Intercontinental Airport, ha sido cerrado este domingo 27 de agosto al tráfico comercial debido a las catastróficas inundaciones provocadas por la tormenta tropical Harvey, informaron las autoridades de la terminal en su cuenta de Twitter.

Las rutas que unen al aeropuerto con el resto de la región están "cortadas a causa de las inundaciones", precisó el tuit.

All commercial flight operations have been stopped until further notice. IB/OB roads are closed due to flooding.