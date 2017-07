Investigación sobre Rusia no es 'caza de brujas', afirma nominado para dirigir al FBI

La investigación en marcha en Estados Unidos sobre el eventual rol de Rusia en las elecciones presidenciales del año pasado no es una "caza de brujas", dijo este miércoles Christopher Wray, nominado para dirigir la policía federal estadounidense (FBI).

Durante la sesión para su confirmación ante el Senado, Wray dijo no creer que Robert Mueller, el fiscal especial designado para investigar el caso, "esté conduciendo una caza de brujas".

El presidente Donald Trump usó esa frase este miércoles en Twitter para referirse a la investigación.

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad!