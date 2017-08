Irán aumenta gastos militares tras sanciones de Estados Unidos

Coreando el lema "Muerte a Estados Unidos", el Parlamento iraní aprobó el domingo por unanimidad un aumento en el presupuesto de producción de misiles balísticos y para las operaciones en el extranjero de su Guardia Revolucionaria, en respuesta a recientes sanciones decretadas por Estados Unidos.

El proyecto de ley destinará el equivalente a cientos de millones de dólares en fondos nuevos. Con su eslogan, que se gritaba desde la Revolución Islámica de 1979, el Parlamento ofrece una respuesta a las propias tácticas estadounidenses contra la república islámica.

La votación respaldó la ira pública en Irán después de las constantes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de renegociar o abandonar el acuerdo nuclear alcanzado por las potencias mundiales bajo su predecesor Barack Obama.

Aunque los legisladores subrayaron que el proyecto de ley no violaría ese acuerdo, la iniciativa legislativa asegura que tanto dentro del país como en el extranjero se sabrá que Irán continuará enfrentándose a Estados Unidos, ya sea en el Golfo Pérsico o legislativamente, dijeron los analistas.

"Quieren mostrar que ellos pueden contestar con medidas similares a la presión que Estados Unidos sobre Irán", opinó Adnan Tabatabai, un analista iraní que vive en Alemania y quien es director general del Centro de Investigación Aplicada en Colaboración con Oriente.

"No es tan importante que esas medidas no dañen a Estados Unidos en la misma forma... Ellos quieren mostrar que no se quedarán con los brazos cruzados viendo lo que sucede", añadió.

En la sesión del domingo, 240 legisladores de los 247 presentes votaron a favor y solo uno se abstuvo, según la agencia de noticias local IRNA.

Después de la votación, el presidente del Parlamento Ali Larijani describió la iniciativa de ley como un primer paso que podría dar el país. El proyecto de ley ahora será sometido a una comisión de supervisión llamada Consejo de Guardianes, que se espera que lo apruebe.

El viceministro de Relaciones Exteriores y negociador nuclear en la votación, Abbas Araghchi, dijo que el gobierno del presidente moderado, Hassan Rouhani, apoya el proyecto de ley.