Estado Islámico reivindica atentado de Londres cometido por británico

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó este jueves el atentado de la víspera en Londres, cometido por un británico investigado por radicalismo, que dejó cinco muertos y 40 heridos.

"El autor del ataque frente al parlamento británico en Londres es un soldado del EI" y su acción respondió al llamamiento a atacar "a los países de la coalición" internacional antiyihadista, indicó Amaq, la agencia de propaganda del Estado Islámico.

El Parlamento británico volvió al trabajo este jueves tras el atentado en sus inmediaciones, por el que se detuvo a ocho personas y cuyo autor fue un británico que había sido investigado por radicalismo.

Tras un minuto de silencio, la primera ministra británica Theresa May se dirigió al Parlamento y reveló que el autor del atentado fue un británico "investigado hace años en una ocasión por el MI5 (servicio de inteligencia) por sospechas de violencia extremista".

La primera ministra tildó al hombre de "figura secundaria", y repitió la tesis avanzada por la policía de que actuó por motivaciones ideológicas islamistas.

Su identidad no ha sido difundida todavía por las autoridades. "No tenemos miedo", dijo May desafiante, asegurando: "nunca vacilaremos frente al terrorismo".

Un hombre arrolló con su automóviles a los peatones antes de acuchillar a un policía que custodiaba el Parlamento y ser abatido por la policía.

La reina Isabel II condenó en un comunicado la "terrible violencia" del atentado.

Las tres víctimas mortales, además del agresor, son la británica de origen español Aysha Frade, de 43 años, profesora y madre de dos niñas, el turista estadounidense Kurt Cochran, de una cincuentena, y el policía Keith Palmer, de 48.