Ivanka Trump remplaza a su padre en la mesa de líderes del G20

Ivanka, la hija del presidente de Estados Unidos Donald Trump, remplazó brevemente a su padre este viernes 7 de julio en una de las reuniones de la cumbre del G20 en Hamburgo, indicaron diplomáticos y confirmó la Casa Blanca.

La exmodelo de 35 años de edad se sentó junto al chino Xi Jinping, la alemana Ángela Merkel y el turco Recep Tayyip Erdogan, un episodio que disparó de nuevo las críticas de los que acusan a Trump de nepotismo por poner a miembros de su familia en posiciones clave de su administración.

Un responsable de la Casa Blanca dijo a la AFP que Ivanka estuvo todo el rato al fondo de la sala, pero que "se sentó brevemente a la mesa cuando el presidente tuvo que salir".

El responsable subrayó que otros líderes mundiales salieron también de la sala y "fueron sustituidos brevemente por otros".

La canciller alemana Angela Merkel también quiso rebajar esta cuestión y dijo que está en "la línea de lo que hacen otras delegaciones".

Sin embargo, la breve sustitución desató una ola de críticas.

La historiadora Anne Appelbaum lamentó en Twitter que una "famosa de Nueva York, sin preparación ni cualificación" sea considerada "la mejor persona para representar los intereses nacionales de Estados Unidos".

Because an unelected, unqualified, unprepared New York socialite is the best person to represent American national interests https://t.co/hmRCfwebCc