Lanzan plan para liberar al mundo de la rabia antes del 2030

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Alianza Mundial de lucha contra la Rabia (GARC) lanzaron este jueves un plan ambicioso y sin precedentes para poner fin antes del 2030 a las muertes de seres humanos por la rabia transmitida por perros.

El plan, que se llama "Unidos contra la rabia", lanzado con ocasión del día mundial contra la rabia, aborda la enfermedad de manera integral y movilizará a los servicios veterinarios, sanitarios y educativos para un programa de prevención y control de la rabia, precisó la FAO en un comunicado divulgado en Roma.

El objetivo es lograr "cero muertes de personas a causa de la rabia para 2030", precisa la nota.

"La rabia es la enfermedad de la pobreza y del abandono. Las personas más pobres del mundo son las más afectadas", subrayan en la nota las cuatro agencias internacionales.

Según las entidades, todas especializadas y con amplia trayectoria, "se puede eliminar" la rabia transmitida por los perros.

"El mundo tiene los conocimientos, la tecnología y las vacunas que se necesitan para eliminar la rabia", sostienen las cuatro entidades internacionales asociadas en esta ocasión para ello.

La enfermedad es totalmente "prevenible", sostienen los expertos que consideran clave laeducación para reducir el riesgo de rabia en los seres humanos así como la vacunación de perros además de mejorar el acceso a la atención sanitaria, medicinas y vacunas para la población amenazada.

Dogs are the main source of human #rabies deaths, contributing up to 99% of all rabies transmissions to humans.

Vaccinate your dog! pic.twitter.com/vRZUsQYeOj