Fuerte rechazo a decisión de la MUD de ir a elecciones regionales

El bloque opositor Mesa de la Unidad Democrática (MUD) irá a elecciones regionales. La noticia fue anunciada este miércoles 9 de agosto de 2017, siete días después de que el expresidente de la Asamblea Nacional opositora, Henry Ramos Allup, informó la decisión unilateral de su partido, Acción Democrática, de participar en los comicios para gobernadores y diputados a los concejos legislativos, previstos para diciembre del presente año, generando rechazo en la sociedad venezolana.

Participarán en los comicios como parte de la “estrategia”, afirma la MUD, a pesar de que el pasado 16 de julio en una consulta popular 7 millones 535 mil 259 venezolanos acogieron el llamado a desconocer todos los poderes públicos y a conformar un gobierno de unión nacional que llamara a elecciones con un organismo imparcial.

El comunicado emitido por la MUD asegura que la unidad sigue intacta y que ahora es que verán profundizar la presión en todos los frentes, incluidos los nuevos que la dictadura les ponga por delante.

“ Luego de un amplio proceso de consulta hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales vencidas y escamoteadas por el régimen desde 2016 (…)”, manifestó Andrés Velásquez, dirigente del partido La Causa R, al leer un comunicado, flanqueado por Ramos Allup.

No estuvo presente el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, ni el coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Tampoco estuvo la líder del movimiento Vente Venezuela, María Corina Machado, entre otros líderes que solían acompañar anuncios de tanta trascendencia dentro del grupo opositor.

No obstante, Velásquez aclaró que los compañeros de Voluntad Popular no estaban presentes porque atendían en ese momento la situación del alcalde David Smolansky a quien ayer el Tribunal Supremo de Justicia condenó a 15 meses de prisión y cesó en sus funciones por no acatar una medida cautelar que le impuso ese tribunal en la que lo conminaba a mantener las vías de su comuna libres de bloqueos, a propósito de las protestas opositoras que de forma consecutivas se venían efectuando desde el pasado 1° de abril.

La razón de la ausencia de Machado fue conocida hoy, 10 de agosto de 2017, cuando anunció que su movimiento político se sale de la MUD, en rechazo a la decisión de preinscribir candidatos para las regionales. " Hay que escuchar a la gente. Hoy le pedimos a la MUD que escuche a la gente, están a tiempo de rectificar. Somos coherentes con lo que le hemos prometido al país, que fue luchar por la salida. Tener a estas alturas una gobernación o alcaldía en dictadura no sirve para nada", señaló durante una rueda de prensa.

" Después del fraude del # 30J, es inconcebible pensar siquiera ir a unas elecciones de reina de carnaval. Ocupar espacios de verdad es mantener la @ AsambleaVE, es nombrar al CNE, eso es ocupar espacios", advirtió la dirigente al anunciar que Vente Venezuela deja de ser parte de la MUD porque la ruta escogida por la MUD es la "rendición".

La decisión de la MUD de participar en las elecciones regionales ha sido mal vista por diversos sectores de la sociedad venezolana, entre ellos, el grupo de familiares de los caídos durante las protestas de 2014, 2015 y lo que va de 2017. Esta semana, en nombre del grupo, Rosa Orozco hizo público un comunicado en el que señalan que sus hijos perdieron la vida en nombre de la libertad y la democracia y que los familiares no secan sus lágrimas con papeletas de votación.

“ No aceptamos un fraude más, no aceptamos un engaño más, en estas horas dolorosas mientras nosotros acudimos a nuestra fe para soportar tanta tragedia otros dibujan planos y mapas estratégicos para cohabitar con la dictadura (…) Nuestro dolor no puede ser trampolín para el poder de unos pocos. No aceptamos que mientras dirigentes políticos cuidan espacios nuestros hogares se vaciaron de vida y se llenaron de tragedia. Es hora de darle el sentido a tanta tragedia y es hora de dignificar nuestro sufrimiento. En consecuencia exigimos a la MUD que cumpla con el mandato que clara y contundentemente el pueblo le dio el 16J, designación de nuevos representantes de todos los poderes, especialmente el CNE, y luego de ello llamar a elecciones libres y generales. Sentenciamos que los partidos políticos que se inscriban para participar en este nuevo fraude del régimen le estarán dando la espalda al pueblo por lo tanto nosotras las víctimas no atenderemos esa convocatoria, no permitiremos que nuestra lágrimas abonen la tierra seca de sus intereses”, señala el documento.

Orozco es madre de Geraldine Moreno, estudiante universitaria asesinada el 24 de febrero de 2014 y quien recibió impactos de perdigón cuando se encontraba caceroleando en la parte baja del edificio donde residía.

CUESTIONAN A LA ASAMBLEA NACIONAL

No existe mayor acto de división que reconocer al régimen, cuando millones han puesto la vida en desconocerlo. No es existe peor traición. — Juan C. Sosa Azpúrua (@jcsosazpurua) 10 de agosto de 2017

Para una dictadura una elección en la que se cuente contra otro es calificado como un acto subversivo, por eso no las hace, por eso ha bloqueado todas las elecciones posibles, señala el comunicado de la MUD en el que se anuncia la decisión. “ El régimen de Nicolás Maduro se ve forzado a convocarlas es nuestro deber afrontarlas (…) Asumimos la preinscripción de candidatos para una eventual participación en las elecciones regionales como una forma de obligar a que haya elecciones, que es una de las banderas principales de las jornadas heroicas de protesta de calle de los últimos cuatro meses que tanto dolor y sangre nos han costado, en este sentido entendemos este reto como una forma continuada del combate glorioso que no va a cesar”.

La decisión de preinscribir candidatos para unas eventuales elecciones regionales va acompañada por la decisión de profundizar la presión de calle, la presión social, internacional, explicó Velásquez e informó que la alianza se encuentra debatiendo a lo interno y en contacto con los diversos sectores sociales para definir la agenda de acción ante las nuevas coyunturas, buscando avanzar de manera unitaria en el cumplimiento del mandato de la consulta popular del 16 de julio, acciones que serán anunciadas en próximos días.

El analista venezolano Juan Carlos Sosa Azpúrua cuestionó con la decisión anunciada a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, la cual, asegura, ha entrado en “desacato” al no cumplir el mandato que le dio el pueblo el pasado 16 de julio, para decidir de manera institucional la crisis en Venezuela. “Se habló de gobierno de transición para restituir el orden constitucional, entonces se pide al pueblo que refrende y no se cumple, entonces la AN entra en desacato”.

Sosa Azpúrua fustigó la decisión de la MUD de inscribirse en unas elecciones regionales impulsadas por la dictadura, lo cual calificó como una “traición”, ya que la sociedad venezolana "ha dado todo y más en las calles. Muy pocos pueblos a lo largo de la historia lo dieron todo de una manera ejemplar (…) y frente a un régimen que no le tiembla el pulso para matar, la gente sigue saliendo".

Azpúrua es de la opinión que dentro de la Asamblea Nacional hay posiciones que son totalmente antagónicas a la formación de un gobierno de transición y ven esto como algo que puede atentar contra sus intereses políticos. “Y lo digo en el caso expreso de Acción Democrática y de Primero Justicia, pero sobre todo de Acción Democrática a través de Henry Ramos Allup” que lo que busca es ganar unas primarias para ser candidato de la oposición, aseguró.

Señaló que hay partidos que no comparten esta visión y se han opuesto a ella pero no han querido ser más frontales para no generar quiebres en la Unidad política que ellos consideran que es esencial conservar en este momento.

“Yo estoy convencido de que hay partidos políticos en Venezuela que se dicen de la oposición pero que están completamente infiltrados por el gobierno. Eso es evidente y lo trágico del asunto es que el costo es muy alto, la cantidad de muchachos que han muerto estos meses, la destrucción de la economía nacional a niveles que hacen récord mundial. La situación es muy, muy compleja porque ahora teniendo a este grupo de opositores, entre comillas opositores, compitiendo para esas elecciones regionales están debilitando muchísimo la fuerza que se necesita para confrontar al régimen en el terreno donde sí se le puede combatir, que era básicamente lo que dice el plebiscito, que el parlamento aprovechara el apoyo que tiene en el país, que nombrara este gobierno de transición en alianza con la comunidad internacional con todo el apoyo de la gente en la calle y efectivamente obligar al gobierno a entregar el poder, pero para eso había que trabajar de manera muy cohesionada y ahora esa cohesión se perdió”, concluyó.

VOLUNTAD POPULAR DEFIENDE EL CAMINO DE ‘LA CALLE’ Y ‘LAS URNAS’

Expandir Imagen

Darío Ramírez, representante de la MUD y concejal de Voluntad Popular (VP) asilado en Panamá asegura que la postura de su partido en la coyuntura de las elecciones es que no van a participar en unas elecciones donde esté el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE). “Eso no ha cambiado como postura, pero no quiere decir que no vayamos a sumar a la causa de la Unidad si la mayoría de los partidos considera que por prevención debemos inscribir a los candidatos mientras luchamos por las condiciones justas”.

Afirma que eso es lo que planteó la MUD en términos generales y VP no va a jugar en contra de la MUD. Ante eso “dijimos planteemos nombres”. “ ¿Qué nombres estamos planteando nosotros? Ahorita los de todos los presos políticos. Los presos políticos deben ser los candidatos a estas fulanas elecciones mientras hacemos la lucha por las condiciones del Consejo Nacional Electoral. Tenemos que tirar nuestro propio juego y no caer en el juego del régimen”, indicó.

Explica que es por eso que anoche, en Caracas, Diosdado Cabello dijo que la oposición va a tener que dar una carta de buena conducta aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente que funciona a pesar de haber sido convocada de forma inconstitucional y la elección de sus miembros producto de un proceso que ha sido denunciado como fraudulento incluso por la empresa que proveyó el software para el proceso .

Ramírez indicó que Voluntad Popular está consciente de lo que viene, que el destino de los gobernadores, si no se arrodillan ante el régimen, va a ser como el de David Smolansky, como el de Ramón Muchacho, como el de los 12 alcaldes que hoy están presos o en el exilio.

Agregó que lo importante es no desviarse del punto principal, que la lucha es en contra de una dictadura, para salir de esa dictadura, y no en la búsqueda de espacios de gobernaciones o de alcaldías. “No podemos permitir que esa lucha se nos desvíe, muchas vidas y libertades se han perdido en esta lucha y no podemos dejar que todo se nos vaya de las manos como arena.

"Muchas veces caemos en el discurso del régimen en vez de mantener el nuestro y no hablo de la MUD hablo de toda la opinión pública. En este momento vamos a seguir luchando, vamos a seguir forzando condiciones justas para poder salir de esta dictadura en una mezcla de calle y voto”, apuntó.