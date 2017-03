Madres de Plaza de Mayo rechazan carteles instalados sobre sus pañuelos

Las Madres de Plaza de Mayo denunciaron este jueves la colocación de señales encima de los dibujos de pañuelos blancos -símbolo de su movimiento- pintados en el suelo de esta explanada del centro de Buenos Aires.

Se trata de ocho soportes de unos cien kilos cada uno, con pie de cemento y con imágenes que describen la historia de la Plaza de Mayo, desde la Colonia hasta la actualidad, pero omitiendo a las Madres.

Las señalizaciones fueron colocadas por la alcaldía capitalina, y tapan los pañuelos blancos pintados en las baldosas alrededor de la Pirámide de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede de la presidencia argentina.

"Hoy nos encontramos con la sorpresa de que entorpecían la ronda y que, además, estaban puestos sobre los pañuelos pintados. Fue una provocación. Los movimos y quedaron a un costado", explicó Luis Zarranz, integrante del equipo de la organización humanitaria.

Las Madres de Plaza de Mayo cumplirán el 30 de abril 40 años de su creación en plena dictadura (1976/1983) en la búsqueda de sus hijos desaparecidos.

Desde entonces, cada jueves marchan en ese paseo público que les dio el nombre con un pañuelo blanco en la cabeza que, en sus orígenes, era un pañal de sus hijos.

"Ensuciar los pañuelos es ensuciar a los desaparecidos", dijo Hebe de Bonafini, líder de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, al término de la media hora de marcha semanal.

"¡Los pañuelos de las Madres no se tocan!", agregó.

La dirigente lanzó una advertencia al presidente argentino, Mauricio Macri, y al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, del mismo partido político.

"A Macri y Larreta les aviso una cosa: si a las Madres nos quieren sacar de la Plaza (de Mayo), yo, Hebe de Bonafini, les vuelo la Casa de Gobierno. No me importa que me maten", lanzó.

Acusó a las autoridades de estar "violentando, ensuciando y difamando" a la organización humanitaria.Unas 30.000 personas desaparecieron en la dictadura, según organismos humanitarios.