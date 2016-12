Madrid limita el tránsito para combatir la contaminación

La capital de España combatirá la contaminación del aire el jueves 29 de diciembre limitando por primera vez la circulación de los vehículos de uso privado, dijo este miércoles 28 de diciembre el ayuntamiento de Madrid.

Los autos con matrículas pares no podrán circular por el centro de la ciudad el jueves, anunció la asistente de la alcaldía, Marta Higueras. La medida no afectará al transporte público ni a servicios esenciales como ambulancias o bomberos, entre otros. Se mantienen las restricciones de aparcamiento para no residentes y los controles de velocidad en la principal vía de circunvalación.

Las autoridades justifican las medidas especiales por los altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) registrados y la ausencia de viento en las previsiones meteorológicas que pueda barrer las partículas contaminantes.

Otras capitales mundiales ya utilizan el número de la matrícula para controlar el tráfico, pero Madrid no había aplicado esta medida desde que en febrero aprobó un protocolo especial para situaciones de alta contaminación.

Si la situación persiste, las autoridades no descartan activar el siguiente nivel, el más estricto, que restringiría el tránsito de taxis y en el cinturón de la ciudad.