Maduro propone a oposición iniciar diálogo antes de que se vote la constituyente

La oposición venezolana extenderá a toda Venezuela su protesta convocada para este viernes 28 de julio en Caracas, en abierto desafío al gobierno de Nicolás Maduro, que prohibió manifestaciones que afecten la votación el domingo de la constituyente.

"Régimen anunció que no se puede manifestar (...). Responderemos con (la) TOMA DE VENEZUELA mañana", anunció la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, la coalición opositora señaló que "las calles de Venezuela son del pueblo, no de la dictadura", y señaló que la manifestación es un derecho consagrado en la Constitución.

Dictadura dice que no podemos manifestar a partir de mañana. Entonces? Mañana ya no es la toma de Ccs, si no de TODA Vzla! Detalles a 6pm.