Maduro propone ‘refundar’ la república a través de una constituyente

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su programa Los Domingo con Maduro, que se transmite por VTV, propuso este domingo 23 de abril refundar la república a través de una constituyente.

Maduro desea impulsar un “proceso popular constituyente” y esté sería a través de la vía electoral “para refundar la república a través de una Asamblea Nacional Constituyente popular”.

Por otro lado, el presidente venezolano solicitó a los ex presidentes de España, Panamá y República Dominicana, mediadores en el diálogo entre el gobierno y la oposición, que visiten Venezuela “ya” porque desea conversar con ellos.

Maduro invitó a José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe de gobierno de España; Leonel Fernández, ex presidente de República Dominicana y Martín Torrijos, ex presidente de Panamá a Venezuela para hablar con ellos sobre el diálogo.

Además le pidió a los dirigentes de la oposición que comenzarán un diálogo a tiempo para que después “no se quejen”. En estas solicitudes también incluyó una invitación al papa Francisco.

El diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana se inició en octubre de 2016 y se detuvo a finales de 2016 después que la Mesa de la Unidad Democrática informara que el gobierno no había cumplido con los acuerdos a los que se llegaron.