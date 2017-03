Malasia expulsa a embajador norcoreano

El Gobierno malasio expulsó al embajador de Corea del Norte por criticar la investigación de la muerte del hermano del líder norcoreano, informó el canciller el sábado.

El canciller Anifah Aman dijo en un comunicado que se envió a la embajada norcoreana un aviso de que el embajador Kang Chol debe partir dentro de las próximas 48 horas.

Anifah dijo que días atrás, Malasia exigió a Corea del Norte una disculpa por criticar la investigación del asesinato, el 13 de febrero, de Kim Jong Nam en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. Dijo que no hubo disculpa ni perspectivas de que la haya, por lo que se resolvió expulsar al embajador.

Previamente, un químico norcoreano deportado de Malasia acusó a la policía de esa nación de amenazar con matar a su familia a menos que él confesara haber cometido el asesinato de Kim Jong Nam, estratagema que consideró una conspiración para manchar el honor de su país.

Ri Jong Chol habló con los reporteros en Pekín el sábado en la madrugada mientras estaba en camino a Pionyang. Las autoridades malasias han dicho que carecen de pruebas suficientes para acusar a Ri del homicidio de Kim, hermano distanciado del líder norcoreano Kim Jong Un.

Ri fue detenido cuatro días después del ataque, pero la policía nunca dijo cuál es el papel que cree que desempeñó en el asesinato.

Dos mujeres —una indonesia, la otra vietnamita— han sido acusadas de homicidio después de que la policía indicó que untaron el rostro de Kim con VX, un agente nervioso prohibido que es considerado un arma de destrucción masiva.

Ri dijo que no estaba en el aeropuerto el día en que Kim Jong Nam fue asesinado, pero que la policía lo acusó de ser un autor intelectual y le presentó "evidencia falsa". Indicó que le mostraron una fotografía de su esposa y sus dos hijos, que se estaban hospedando con él en Kuala Lumpur, y amenazaron con matarlos.

"Estos hombres me decían repetidas veces que reconociera haber cometido el delito, ya que de no hacerlo, toda mi familia sería asesinada, y 'usted tampoco estará a salvo. Si usted acepta todo, puede vivir una buena vida en Malasia", afirmó Ri. "Fue entonces cuando me di cuenta de que era una trampa... que estaban conspirando para manchar la reputación de mi país".

Khalid Abu Bakar, jefe de la Policía Nacional malasia, dijo a la AP que ofrecerá una conferencia de prensa el martes para responder a los comentarios de Ri.