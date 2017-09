María azota con categoría máxima la isla caribeña de Dominica

Los residentes de las islas del Caribe, particularmente Dominica, estaban la noche de este lunes 18 de septiembre bajo los vientos de categoría máxima del huracán María, menos de dos semanas después de que Irma devastara la región.

María se convirtió al caer la noche en un huracán "potencialmente catastrófico" con vientos máximos sostenidos de 260 km/h en su ruta hacia el noreste, que la llevará el miércoles sobre Puerto Rico.

Desde la tarde, los residentes de Dominica -de 73 mil habitantes- reportaban en las redes sociales intensas lluvias, fuertes vientos e inundaciones y marejadas en las costas. También daban cuenta de árboles caídos y postes eléctricos derribados a medida que se deterioró el clima a lo largo de la jornada.

#Maria is now a category 5 #hurricane with maximum sustained winds of 160 mph (260 km/h)- See the special advisory @ https://t.co/tW4KeGdBFbpic.twitter.com/1G6WMaaVEx