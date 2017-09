María es un huracán categoría 4 'extremadamente peligroso'

María ganó fuerza en la tarde de este lunes 18 de septiembre y se convirtió en un huracán categoría 4 "extremadamente peligroso" a medida que avanza sobre las islas del Caribe recién azotadas por la monstruosa tormenta Irma, informaron meteorológicos estadounidenses.

Con vientos máximos sostenidos de 215 km/h, María se intensificó rápidamente y se encuentra a 70 kilómetros al este de Dominica y 55 kilómetros al noreste de Martinica, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su boletín de las 21:00 GMT.

"Se espera que el ojo y el intenso núcleo (de la tormenta) pasen cerca de Dominica en las próximas horas", advirtió el NHC, con sede en Miami.

Luego María azotará "el extremo noreste del Mar Caribe el martes y se acercará a Puerto Rico y las Islas Vírgenes el martes por la noche y el miércoles", añadió.

El NHC emitió advertencias de huracán para las islas de Dominica, San Cristóbal y Nieves, Montserrat, Martinica, Puerto Rico (particularmente en sus islas Vieques y Culebra) y las islas Vírgenes estadounidenses y británicas. También emitió avisos de huracán para Saba, San Eustaquio, San Martín, San Bartolomeo y Anguila.

Una "advertencia" indica que el huracán es inminente en las próximas 36 horas, mientras la "vigilancia" señala que su llegada ocurrirá en 48 horas.

La agencia indicó que la tormenta puede producir una "marejada peligrosa" con "olas grandes y destructivas" que podrían aumentar el nivel del mar entre 1.8 y 2.7 metros.

Las autoridades francesas de Guadalupe ordenaron la evacuación inmediata de las zonas de riesgo en la isla.

Esta región ya es sumamente vulnerable porque acaba de salir de la furia del huracán Irma, que dejó 40 muertos en el Caribe antes de azotar Florida, donde murieron 20 personas.

