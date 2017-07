Masiva asistencia de venezolanos residentes en Panamá a consulta popular

16 jul 2017 - 10:35h

1- Los únicos dos centros habilitados y autorizados en ciudad de Panamá son el Instituto Técnico Don Bosco y el de Costa del Este, Oficina 5 Almacenajes del Este, al final de la calle San Agustín.



2- Los únicos canales oficiales en Panamá son @PuntoSoberanoPA en Instagram y Twitter, y en Facebook: Punto Soberano Panamá.



3- Proyecciones iniciales indican que habrá aproximadamente unas 43 mil personas ejerciendo su derecho. 30 mil en el centro Don Bosco, 10 mil en Costa del Este y 3 mil en Chiriquí. Hay un plan de contingencia por si aumenta el número en todos los centros.



4- Este domingo será un día normal para los ciudadanos panameños; un acuerdo fundamental que asumimos fue evitar entorpecer su cotidianidad, sumando a que es quincena, hay ciclovía y es el Día del Niño. No queremos generar ningún tipo de incomodidad. Por lo cual es preferible, para el que vaya al centro Don Bosco, que utilice UBER, Cabify o transporte público. No hay suficientes estacionamientos; inclusive los miembros de mesa no nos movilizaremos en nuestros vehículos.



5- Habrá personal de seguridad, logística, comunicaciones, médicos y paramédicos con ambulancia en cada centro y protocolo. Igualmente habrá veedores del proceso, representantes de Transparencia Internacional, algunas ONG e inclusive el mismo alcalde José Isabel Blandón se ofreció a venir al centro Don Bosco.



6- La jornada se inicia a las 7:00 a.m., con horario de cierre “tentativo” a las 4:00 p.m. Dependiendo, claro está, de la cantidad de personas en la cola.



7- Los resultados de Panamá no serán anunciados hasta que se anuncien los de Venezuela.



8- Debes traer cédula o pasaporte vigente o vencido, es obligatorio portar alguno de los dos, para poder ejercer el derecho al voto.



9- Está prohibido tomar fotos de las mesas o de la papeleta de votación, si llegara a suceder, ese voto será considerado nulo.



10- Los miembros de mesa deberán permanecer toda la jornada, hasta la hora de cierre de cada mesa. No podrán hacer uso de los celulares.



11- La mejor forma de cumplir con este histórico deber para recuperar nuestra ansiada libertad es siguiendo las indicaciones mencionadas. Votar y luego retirarse a sus respectivos hogares. En los centros de votación, al cerrar las mesas, no se permitirá celebraciones espontáneas, para no alterar el orden público.