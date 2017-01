Theresa May cede a exigencias de legisladores de publicar plan de 'brexit'

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, dijo que publicará su plan para el brexit, cediendo a las exigencias de legisladores que buscan un mayor control del Parlamento.

El gobierno publicará un informe técnico para permitir un debate apropiado de la estrategia de May presentada en un discurso la semana pasada, dijo la primera ministra a legisladores en el Parlamento el miércoles. "He sido clara, como lo han sido los ministros, respecto a que nos aseguraremos de que el Parlamento tenga toda oportunidad para realizar un examen cuidadoso", dijo May.

"Reconozco que hay un deseo de ver el plan reflejado en un informe. Puedo confirmar a la cámara que nuestro plan se planteará en un informe técnico publicado para esta cámara".

La concesión de May un día después de que David Davis, secretario del brexit, se resistiera a las demandas de publicación del plan permitirá que los legisladores le pidan rendición de cuentas por promesas como su compromiso de un acuerdo comercial general con la Unión Europea posterior al brexit.

Un informe podría limitar su margen de maniobra en las conversaciones aún cuando los legisladores no puedan usar la nueva fortaleza que han encontrado para moderar su estrategia. La libra extendió su avance después del anuncio de May, trepando hasta 1.26 por primera vez desde el 14 de diciembre.

La exministra de Negocios, Anna Soubry, fue una de al menos seis legisladores conservadores, entre ellos cinco ex ministros, que se unieron al Partido Laborista, el principal de la oposición, para exigir explícitamente un informe técnico.

El miércoles, Bill Cash, un conservador que hizo campaña a favor del brexit, también dijo que preveía que el gobierno publicaría el plan, diciendo a Davis en una carta que "muchos" miembros del Parlamento lo "esperaban".

May ha procurado eludir el Parlamento para activar el brexit, apelando un fallo de la Corte Suprema que le exigía realizar una votación entre los legisladores antes de invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa de la UE, el mecanismo formal para iniciar el divorcio.

La primera ministra perdió la apelación el martes, y Davis dijo horas después que él estaba preparando un proyecto de ley "simple" para poner en marcha el brexit y, según algunos informes, la iniciativa podría conocerse ya el jueves.

El Gobierno quiere apurar el trámite del proyecto de ley en el Parlamento antes del plazo autoimpuesto de comenzar las conversaciones de salida a fines de marzo. Ya el Partido Laborista, los liberales demócratas y el Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) han dicho que buscarán modificar la ley, con 50 enmiendas prometidas por el SNP.

Las enmiendas tienen que ser aceptadas por el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, antes de que puedan ser debatidas y votadas. Aun así, muchos legisladores, incluso aquellos que estuvieron a favor de permanecer dentro de la UE en el referendo del año pasado, no quieren aparecer bloqueando el veredicto del electorado, que votó por 52 por ciento a favor del brexit.