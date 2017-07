Mejora la situación de los incendios en Francia

Los enormes incendios forestales que obligaron a evacuar a miles de personas en el sur de Francia en plena temporada turística estaban prácticamente bajo control el jueves, aunque los bomberos permanecen en alerta ante el riesgo de que vuelvan a avivarse.

La situación también estaba mejorando en Portugal, donde violentos incendios, atizados por el viento y el calor, arrasaron con miles de hectáreas en el centro del país, apenas cinco semanas después del devastador siniestro que dejó 64 muertos y más de 200 heridos en la misma zona.

En la turística localidad de Bormes-les-Mimosas, en la Costa Azul francesa, los voraces incendios que obligaron en la madrugada del miércoles a evacuar a más de 10 mil personas, incluyendo miles de veraneantes, estaban en su mayoría bajo control tras una larga noche de combates contra las llamas.

“El fuego no está completamente contenido, pero estamos ganando la batalla”, indicó a la AFP el teniente coronel Michael Bernier, quien lidera los esfuerzos de emergencia en la zona.

“La situación evoluciona en la dirección correcta, pero algunas llamas se han reavivado debido a ráfagas de viento”, precisó.

Las autoridades pusieron a la disposición de los miles de evacuados salas municipales para pasar la noche, pero muchos prefirieron dormir en carpas o cubiertos simplemente con frazadas en las playas.

“No es lo que habíamos planeado para nuestras vacaciones, pero no es tan grave. Lo más importante es que no corramos ningún peligro. Escuché que por el momento no han habido víctimas y eso es lo más importante”, dijo a la AFP Miguel Gonçalves, un portugués de 30 años que pasó la noche en la playa de la Faviere, en Bormes-les-Mimosas.

En el vecina región de Bouches-du-Rhône, los tres incendios que arrasaron en los últimos días con miles de kilómetros cuadrados estaban también bajo control el jueves por la mañana, señalaron los bomberos.

No obstante, las autoridades se mantendrán en alerta debido a que se prevén fuertes ráfagas de viento que podrían reavivar las llamas.

“En estas condiciones de fuerte sequía tememos que los incendios puedan comenzar de nuevo”, señalaron los bomberos.

La policía detuvo a varias personas sospechosas de haber prendido estos incendios de forma accidental.