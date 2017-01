México: capturan a hijo de un líder del Cártel de Sinaloa

Las fuerzas de seguridad de México capturaron a Juan José Esparragoza Monzón, alias "El Negro", hijo de uno de los líderes principales del Cártel de Sinaloa y encargado de coordinar una red de distribución de droga y de administrar recursos financieros de esta organización delictiva.

El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, informó de la captura en Culiacán, capital de Sinaloa, el pasado jueves 19 de enero.

Y aunque no reveló el nombre completo del detenido, éste fue proporcionado a The Associated Press por un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones.

Esparragoza Monzón, de 45 años, comenzó en el negocio del narcotráfico a los 20 por influencia de su padre y antes de su detención tenía un alto cargo dentro de la organización criminal.

Según Sales, se encargaba de coordinar una red de distribución de droga y de administrar recursos financieros del cártel, por ejemplo, invirtiendo en la compra de bienes inmuebles y en la creación de empresas en los estados de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Querétaro y Sinaloa.

Además, se le considera responsable de parte de la violencia fronteriza en las ciudades de Mexicali y Tijuana, en el noroeste del país.

"El Negro" es hijo de Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul", uno de los tres grandes líderes del Cartel de Sinaloa junto a Joaquín "El Chapo" Guzmán, extraditado la semana pasada a Estados Unidos, e Ismael "El Mayo" Zambada, que está prófugo.

El destino de "El Azul" se desconoce, ya que algunos medios locales dijeron que murió de un infarto a mediados de 2014, pero las autoridades nunca confirmaron ni negaron dicha información.

Según explicó Sales, el detenido fue ubicado por la división antidroga de la Policía Federal y arrestado en compañía de su escolta.

Durante el operativo fueron aseguradas un arma larga, dos cortas, equipos de telecomunicación así como tres paquetes y 199 envoltorios de cocaína.