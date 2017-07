Michelle Obama habla de sus 'cicatrices emocionales'

Michelle Obama dice que "romper el techo de cristal" al convertirse en la primera mujer afroamericana en ser primera dama en Estados Unidos le dejó algunas cicatrices emocionales.

La expresión techo de cristal se refiere a ciertas restricciones o discriminación que crean una barrera, supuestamente inexistente, que en realidad impide ascender en una empresa o socialmente.

La frase es común para referirse a barreras discriminatorias no admitidas públicamente que impiden a mujeres y a minorías ascender a cargos de poder o de responsabilidad, como dentro de una corporación.

Obama habló el miércoles por la noche en Denver, durante un acto para la Fundación de Mujeres de Colorado. Citada por el diario Denver Post, la ex primera dama dijo sentirse herida "al saber que luego de ocho años de trabajar muy duro por este país, aún hay gente que no me ve por lo que soy debido al color de mi piel".

El Post dijo que Obama se refirió a personas que la calificaron de "simio" o que criticaron su cuerpo.

Indicó que quiere que el mundo entienda que las mujeres sufren "pequeñas cortadas" todos los días y que, sin embargo, "nos seguimos levantando".

Reiteró que no va a buscar un cargo público, aunque ella y el expresidente Barack Obama seguirán en el servicio público.