Miles de personas recuerdan a las víctimas del tiroteo de Orlando hace un año

Miles de personas recordaron este lunes a los 49 muertos y más de 50 heridos en el ataque a la discoteca gay Pulse, en una jornada de tributos que comenzó desde la madrugada al cumplirse un año del atentado.

Al caer la noche, una multitud se congregó en torno al lago Eola, en el centro de Orlando, para rendir tributo a las víctimas.

El 12 de junio del año pasado, el estadounidense Omar Mateen dejó más de 50 heridos en el virulento ataque cometido en nombre del grupo yihadista Estado Islámico. Después de un sitio de tres horas, fue abatido por la policía.

Fue el tiroteo más mortífero de la historia reciente de Estados Unidos, y el peor atentado terrorista desde el 11 de septiembre de 2001. "Esto no será la historia de una despiadada acción terrorista", dijo el alcalde de Orlando, Buddy Dyer. "Creo que es la historia del triunfo de la comunidad, el triunfo del amor sobre el odio".

Actuaron en la ceremonia el Coro Gay de Orlando y la cantante puertorriqueña Olga Tañón, que cantó en español "Aleluya".

Veintitrés de los 49 fallecidos eran boricuas.

La alcaldesa del condado de Orange, Teresa Jacobs, rindió homenaje a la diversidad de las víctimas en su discurso, en el que dijo algunas palabras en español. "Estamos aquí para apoyar a la comunidad gay, a los QLatinx (gays latinos), a las comunidades hispanas y las de color", dijo Jacobs.

Terapeutas del Centro de Asistencia Orlando Unido, identificados con camisetas amarillas, proveían asistencia psicológica en la vigilia. También fueron desplegando perros terapéuticos, adiestrados para dar consuelo.

"Nunca olvidaremos a las víctimas que perdieron sus vidas hace un año en el horrendo tiroteo del bar Pulse", escribió en Twitter el presidente estadounidense, Donald Trump.

