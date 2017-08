Millones de personas se sitúan bajo la trayectoria del eclipse en Estados Unidos

Millones de aficionados se preparaban para observar el primer eclipse solar total visible en Estados Unidos en casi un siglo, que atravesará el país de costa a costa.

En Charleston, histórica ciudad del sudeste de Estados Unidos, donde el eclipse debe acabar su trayectoria, la anticipación era palpable 24 horas antes del paso del fenómeno.

"Estamos muy emocionados", dijo Brandy Mullins, una madre y ama de casa de 38 años, que se mudó hace seis semanas a Charleston con su familia.

"Ha sido una locura desde el viernes en la noche. Este será probablemente nuestro fin de semana más ocupado de todo el año", dijo Chaz Wendell, propietario de un bar.

Las predicciones meteorológicas para el lunes son inciertas, con nubes y tormentas dispersas anunciadas para las horas en las que se espera el eclipse, desde el momento en que la luna oscurece por primera vez un pequeño arco del sol, a la oscuridad total.

Mullins y sus tres niños tienen los lentes especiales para ver el eclipse y planean verlo en un lugar abierto, si el clima lo permite.

"No luce muy bien", dijo Mullins sobre las predicciones. "Pero está bien, igual podremos tener la experiencia y ver la oscuridad".

Unos 12 millones de personas deberán encontrarse bajo la trayectoria del fenómeno, que empezará en el estado de Oregon, en el extremo noroeste del país –con un eclipse parcial a las 16H05 GMT– que se hará total en ese lugar 75 minutos después, según la NASA.

A lo ancho de una franja de 113 kilómetros, el eclipse sobrevolará 14 de los 50 estados del país, para terminar cerca de Charleston, a las a las 18H48 GMT.

