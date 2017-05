Nombramiento como cardenal sorprende al obispo salvadoreño Gregorio Rosa Chávez

El obispo auxiliar de San Salvador Gregorio Rosa Chávez, defensor de una iglesia en favor de los pobres, recibió este domingo con sorpresa su próximo nombramiento como cardenal, el primero de la Iglesia de El Salvador.

"Fue una total sorpresa, a las cinco de la mañana se me comunicó, pensé que era una broma, después se confirmó la noticia", declaró a la AFP Rosa Chávez, luego de oficiar la misa dominical en la iglesia capitalina de San Francisco.

El papa Francisco anunció este domingo en el Vaticano la celebración de un consistorio el próximo 28 de junio, donde nombrará a cinco nuevos cardenales de distintos países, entre ellos a Rosa Chávez, un obispo caracterizado por su ayuda a los pobres.

Según la agencia italiana AGI, Rosa Chávez será el primer obispo auxiliar nombrado cardenal.

El pasado 20 de marzo, durante una visita de los obispos salvadoreños a Roma, Rosa Chávez aseguró que el papa Francisco le trató "con mucho cariño". "No me imaginé que después me daría esta sorpresa", dijo.

El obispo no descartó que su nombramiento sea para continuar el legado del asesinado obispo de San Salvador Óscar Arnulfo Romero, defensor de una iglesia centrada en los pobres y declarado beato en mayo de 2015.

"Muchos relacionan esta noticia con monseñor Romero por lo que tiene que ver para nosotros y para la Iglesia. Es algo que nos alegra a todos, el que sea reconocido por toda la Iglesia", explicó este domingo.

Para el obispo, de 74 años, "es un día de muchas emociones y también de mucho compromiso con el futuro".

"Nos llena de inmensa alegría y gratitud [el] anuncio del santo padre sobre [el] nombramiento como cardenal de monseñor Gregorio Rosa Chávez", escribió en Twitter el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, tras conocerse la noticia.

Nuestras felicitaciones y reconocimiento a Monseñor Gregorio Rosa Chávez por tan importante nominación como el primer Cardenal salvadoreño. pic.twitter.com/16FbCnnXpx — Salvador Sánchez (@sanchezceren) 21 de mayo de 2017

El mandatario recordó como "grandes méritos de monseñor Rosa Chávez" sus "contribuciones al diálogo por la negociación y la paz en el Salvador" durante la guerra civil (1980-1992).

Rosa Chávez nació el 3 de septiembre de 1942, en el poblado de Sociedad (noreste). Fue nombrado sacerdote en enero de 1970, se licenció en Comunicación Social en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) en 1976, y fue nombrado obispo auxiliar de San Salvador en febrero de 1982.