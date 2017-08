Nuevo fiscal de Venezuela niega validez de denuncias de Luisa Ortega contra Maduro

Las denuncias de la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien este miércoles 23 de agosto dijo en Brasilia tener pruebas que vinculan al presidente Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios con el caso Odebrecht, carecen de "validez legal", aseguró su sucesor, Tarek William Saab.

"Carece de toda validez lo que pueda decir una ex fiscal general que en casi 10 años no impulsó ninguna acción contra ninguno de los personeros de los cuales ella ahora habla. ¿Ahora sí vas a hablar? ¿Luego de que te fuiste en un yate, en aviones privados? (...). No tiene validez legal", declaró Saab en rueda de prensa.

Ortega, quien dice ser víctima de persecución política, salió de Venezuela en una lancha rápida hacia Aruba y luego abordó una aeronave alquilada hacia Colombia, adonde llegó el pasado viernes y el martes viajó a Brasil para asistir a una reunión de fiscales del Mercado Común del Sur (Mercosur).

En ese encuentro, la exfiscal acusó este miércoles a Maduro y otros dos poderosos dirigentes oficialistas, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, de estar involucrados en el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

En una conferencia de prensa posterior, Ortega aseguró disponer de "muchas pruebas" de su denuncia y que las compartirá con Estados Unidos, Colombia, España y Brasil para las investigaciones.

"Tendría validez legal que esas supuestas pruebas las hubiera presentado ante el sistema de justicia" venezolano, expresó Saab, quien calificó los señalamientos como "propaganda para difamar".

El martes, Maduro anunció que solicitará a Interpol una orden de captura internacional contra ella y su esposo, Germán Ferrer, acusados de dirigir una red de extorsión en el Ministerio Público.

Saab señaló a Ortega por "negligencia" en casos de narcotráfico, corrupción y derechos humanos, a la vez que desestimó sus gestiones en foros internacionales.

Hace "una especie de tour mundial que va de islas del Caribe a Colombia, de Colombia a Brasil, de Brasil a no sé dónde (...). Habría que ver quién soporta (financia) esos viajes", comentó.

Tras su llegada a Bogotá, el gobierno de Juan Manuel Santos le ofreció a Ortega asilo. Luego de participar en la reunión de fiscales del Mercosur, retornará a suelo colombiano.

Ortega, chavista que se rebeló contra Maduro, era fiscal desde diciembre de 2007 y fue destituida el pasado 5 de agosto por la asamblea constituyente que rige al país sudamericano como un poder absoluto, órgano que nombró a Saab ese mismo día.