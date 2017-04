ONU: Sin nuevos fondos, millones quedarán sin educación

Años de negligencia han dejado sin escuela a 260 millones de niños, mientras que otros 400 millones son analfabetas funcionales, dijo el miércoles el enviado especial de la ONU para la educación Gordon Brown.

Quien advirtió que si no se encuentra una mejor manera de financiar la educación, más de 800 millones de personas jóvenes habrán dejado la escuela para 2030 sin haber obtenido las herramientas para conseguir un empleo. Esto representa la mitad de los mil 600 millones de niños del mundo, agregó.

Si no se toman acciones ahora, agregó, el objetivo de la Organización de las Naciones Unidas de asegurarse de que todos los niños tengan una educación secundaria de calidad para 2030 no será logrado, ni en 2050 o en 2100.

Brown propuso la creación de un nuevo Centro Financiero Internacional para Educación que dijo destrabaría casi 10 mil millones de dólares anuales para inversiones nuevas en educación y ayudaría a conseguir la meta de la ONU en 2030.

Brown explicó que la ayuda para educación en este momento es de aproximadamente 12 mil millones de dólares anuales, "así que estamos hablando de duplicar la ayuda para educación".

Si el nuevo centro pudiera recaudar 2 mil millones de dólares en garantías de países que incluyan a los donantes actuales, y si ellos pueden respaldar esa cifra con 2 mil millones de dólares en subvenciones "para reducir préstamos y convertirlos en créditos, entonces podríamos aumentar el gasto en educación para esa inversión en alrededor de 9 mil millones de dólares a 9 mil 500 millones anuales", añadió.

Si no se consigue ese financiamiento, "millones de niños estarán en las calles y no es las escuelas". "Y las niñas serán la mayoría que se quede sin educación, y en zonas de conflicto, la vasta mayoría de los niños no tendrá oportunidades de educación", añadió.