Barack Obama y Mike Pence van al Congreso en lucha por reforma de salud

El presidente Barack Obama y el vicepresidente electo Mike Pence estaban el miércoles al mismo tiempo en el Congreso, cada uno animando a su bando a luchar por la suerte de la reforma del sistema de salud.

Pence aseguró a sus militantes republicanos que al asumir la presidencia Donald Trump tendrá como "la primera orden del día" derogar la reforma, pero advirtió que al hacerlo, su partido debe cuidar de no perjudicar a los ciudadanos.

Mientras tanto, apenas 16 días antes de dejar la Casa Blanca, Obama arengó a los legisladores demócratas, exhortándoles a recordarle a la ciudadanía sobre los beneficios de la nueva ley.

"Hay que proteger al pueblo estadounidense", dijo Obama al salir del encuentro, respondiendo a preguntas de los reporteros. "Mantengan la lucha", dijo Obama a los congresistas demócratas en el encuentro, según el representante demócrata de Ohio Tim Ryan. "Cuenten sobre la gente que se benefició de esa ley. Mientras más cuenten esos relatos, mejor nos irá".

Republicans must be careful in that the Dems own the failed ObamaCare disaster, with its poor coverage and massive premium increases......