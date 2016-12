Obama llama a Trump tras queja por Twitter sobre ‘bloqueos’

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, telefoneó a su sucesor, Donald Trump, después que el republicano lo acusara de trastornar la transición a su gobierno en un tuit en que aducía “bloqueos” y declaraciones “incendiarias” que no especificó.

El tuit del miércoles por la mañana dejó en evidencia las tensiones entre ambos a menos de un mes de la ceremonia de asunción del mando, aunque la llamada del presidente posteriormente puede haber suavizado las relaciones.

"Tuvimos una conversación muy agradable", dijo Trump a la prensa reunida en su complejo turístico de Mar-a-Lago en Florida. "Tuvimos una conversación general".

"La llamada de hoy, como las otras desde la elección, fue positiva y se concentró en continuar con una transición efectiva y sin inconvenientes", dijo en un comunicado Eric Schultz, vocero de la Casa Blanca.

"El presidente y el presidente electo se comprometieron a seguir en contacto en las próximas semanas, y acordaron que sus respectivos equipos seguirían trabajando juntos para efectuar una transición del poder sin problemas el 20 de enero".

Previamente, Trump estalló en Twitter con ataques a las acciones y declaraciones del presidente, principalmente la orden de Obama de que Estados Unidos se abstuviera en una votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en que se declararon ilegales los asentamientos israelíes en la ribera occidental del Jordán.

Al no vetar la resolución, Estados Unidos permitió que se aprobara de manera unánime, enfureciendo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Haciendo todo lo que puedo por pasar por alto los muchos bloqueos y declaraciones incendiarias del presidente O", tuiteó Trump el miércoles. "Pensé que iba ser una transición sin problemas… ¡NO!"

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!