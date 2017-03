Odebrecht realizó pagos a las campañas electorales de Santos y Zuluaga: fiscal general

La constructora brasileña Odebrecht habría asumido gastos de las campañas políticas del año 2014 del presidente de Colombia Juan Manuel Santos y su rival, el candidato opositor Óscar Iván Zuluaga, informó el fiscal general de ese país Néstor Humberto Martínez.

“A partir de inspecciones judiciales, testimonios y pruebas documentales, la Fiscalía cuenta hoy [6 de marzo de 2017] con nuevas evidencias que acreditan diversas modalidades de asunción de gastos por parte de Odebrecht, en beneficio de las campañas presidenciales de 2014”, señaló Martínez en una rueda de prensa. Dichas evidencias acreditan los pagos llevados a cabo desde Brasil, a través del Departamento de Operaciones Estructurales de Odebrecht.

El fiscal informó que se ha podido verificar que Odebrecht celebró un contrato el 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington, S.A., vinculada a la colombiana Sancho BBDO, por $1 millón para desarrollar una encuesta de opinión para medir la aceptación de la campaña de reelección de Santos.

“Esta contribución habría sido efectuada, según los directivos de Odebrecht, con el fin de lograr una aproximación con el gobierno del presidente Santos, en orden de viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones existentes para aquella época con ocasión del proyecto de Ruta del Sol 2, que ascendían a una cifra cercana a los $100 millones”, indicó Martínez.

#Odebrecht habría contratado con sociedad panameña encuesta de opinión por USD$1 millón para lograr aproximación con Gobierno Pte. Santos — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 6 de marzo de 2017

Según pruebas de #Fiscalía#Odebrecht habría pagado USD$1.6 millones a favor de publicista en campaña presidencial Óscar Iván Zuluaga 2014 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 6 de marzo de 2017

En febrero pasado, cuando el fiscal anunció la apertura de una investigación sobre el presunto ingreso de $1 millón a la campaña de reelección de Santos, el presidente negó categóricamente dichos señalamientos. "No la han encontrado [la prueba] y no la podrán encontrar porque no existe", dijo Santos. El dinero procedería de un soborno al exsenador Otto Bula, detenido desde enero pasado por supuestamente recibir $4.6 millones de Odebrecht. Bula también negó que esos recursos fueron utilizados en la campaña de Santos.

En la conferencia de este lunes 6 de marzo, el fiscal Martínez dijo que también se han recabado pruebas que acreditan que para aquella época, la constructora brasileña sirvió “de puente” para acordar una reunión entre los directivos de la campaña del entonces candidato Zuluaga –del partido del expresidente Álvaro Uribe- y el publicista J osé Eduardo Cavalcanti de Mendoca, conocido como “ Duda” Mendoca.

“Esta reunión se celebró a mediados del mes de febrero de 2014 en Sao Paulo y [fue] coordinada por Marcio Polidoro, director de Comunicaciones de Odebrecht para América Latina”, señaló el fiscal en su informe.

Los pagos a Duda Mendoca sumaron $1.6 millones, específicamente por los servicios prestados a la campaña de Zuluaga “Mano firme, corazón grande”. Para los desembolsos se utilizó la sociedad offshore Topsail Holding.

Lea el comunicado de la Fiscalía General de Colombia aquí.