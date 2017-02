Oposición venezolana espera compromiso del gobierno para cita con el Papa Francisco

La oposición venezolana está a la espera de que el gobierno cumpla lo pactado en el diálogo como condición para aceptar un encuentro entre las partes y el papa Francisco, propuesto por el Pontífice, dijo el presidente del Parlamento, Julio Borges.

Casi una semana después de que el mandatario Nicolás Maduro anunciara gestiones para ese encuentro, Borges dijo este viernes que en realidad fue una "invitación del Papa" al gobierno y la oposición para formalizar los acuerdos.

La cita fue planteada a través del nuncio apostólico en Caracas, Aldo Giordano, "para la última semana de enero", pero la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se abstuvo de acudir ante la insistencia del gobierno en desconocer sus compromisos, aseguró Borges en rueda de prensa.

"La propuesta del Papa es sabia: yo los invito a gobierno y oposición al Vaticano, asisto a la reunión -era el compromiso, previo un proceso de trabajo con el cardenal (Pietro) Parolin- y yo anuncio unos acuerdos'", señaló el diputado, parafraseando la oferta.

Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha recibido duras críticas del gobierno por exigir que se honre lo alcanzado en el proceso para resolver la grave crisis política, del que la MUD se marginó el pasado 6 de diciembre.

"El nuncio nos dijo: cuando estén listos, y nosotros estamos listos", afirmó Borges, quien sin embargo enfatizó que antes se requiere el compromiso del gobierno.

Esos puntos son un cronograma de las elecciones de gobernadores y alcaldes -que debieron realizarse en diciembre pasado-, la liberación de "unos 160 presos políticos"- y el respeto a la autonomía de la Asamblea legislativa, bajo control opositor desde hace 13 meses, recordó Borges.

El gobierno sostiene que la oposición ha incumplido en cuanto a no desvincular a tres diputados acusados de fraude electoral, debido a lo cual el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declaró en desacato y anuló todas sus decisiones.

La posibilidad de un encuentro con el Papa "está allí, tiene el sentido político, y al gobierno lo confronta, doy el paso o no. Ya no es Ernesto Samper (secretario de Unasur), es el Papa, el mundo entero que está observando a ver: ¿gobierno, vas a hacer las cosas a que te comprometiste con el propio Papa o no?", apuntó el jefe legislativo.