Ordenan evacuación preventiva en República Dominicana por huracán María

Las autoridades de República Dominicana ordenaron este lunes 18 de septiembre el desalojo preventivo en zonas vulnerables ante la amenaza del poderoso huracán María, cuyos efectos se sentirán en el país a partir del miércoles, según los pronósticos.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, dijo en rueda de prensa que los desalojos se realizarán entre el martes en la noche y el miércoles en la tarde.

"Desde este momento hacemos un llamado a la población en alto riesgo a trasladarse a un lugar seguro (...) para evitar tragedias", indicó Méndez.

Nueve de las 32 provincias de República Dominicana están en alerta a causa de María, la mayoría en el norte del país. De acuerdo con la trayectoria que pronostica el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el ciclón "extremadamente peligroso" azotaría la costa este, norte y parte del centro de República Dominicana.

María se convirtió al caer la noche de este lunes en un huracán de categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 260 km/h en su ruta hacia el noreste, que la llevará el miércoles sobre Puerto Rico.

#Maria made landfall on Dominica at 915 pm AST as a category 5 #hurricane with 160 mph (260 km/h) winds https://t.co/QSxq7VPr15? pic.twitter.com/3Z1Q95WYlM