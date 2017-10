La paz avanza atrapada en la política, afirma la Fundación Ideas para la Paz

Para Sergio Guarín, director de Posconflicto y Construcción de Paz de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia, la división en cuanto a la valoración de la conveniencia del Acuerdo de Paz pactado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se ha exacerbado durante el año 2017, aunque esto no ha sido consecuencia directa de una evaluación objetiva del texto negociado sino del ambiente electoral que viene preparándose para las elecciones de 2018 en esa nación.

“Creo que la paz quedó atrapada en la política y ello ha impedido una valoración reposada sobre el avance del proceso”, indicó.

Al margen de la falta de consenso social sobre el acuerdo, que él destaca, asegura que tanto el gobierno como los antiguos combatientes han cumplido su palabra y los aspectos centrales de las primeras etapas de la implementación se han efectuado como estaba previsto, especialmente en el tema de dejación de armas y destrucción de las caletas que contenían la mayor parte del material de guerra “inestable y de asalto”, y en el inicio de la reincorporación de los excombatientes a la vida civil.

FUNZA | Así se inhabilitan las últimas armas de las Farc por parte de @MisionONUCol | #FinDeLasArmaspic.twitter.com/E7ppT6w7Xi — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) 22 de septiembre de 2017

“Se trata de cifras que no tienen precedentes en la historia de las desmovilizaciones colombianas”, apuntó.

Para este estudioso del proceso de paz, los desafíos que toca enfrentar son las amenazas a los líderes sociales, la consolidación de otros grupos armados con presencia territorial y de las disidencias de las FARC, la falta de celeridad en la instalación de la jurisdicción de paz y la voluntad para implementar los puntos del acuerdo relacionados con el desarrollo rural.

Se refiere a uno de los capítulos del acuerdo negociado que, en términos generales, busca atender las causas históricas del conflicto (propiedad de la tierra y especialmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales), a través de la erradicación de la pobreza y la promoción de la equidad.

Logros y dificultades de la puesta en marcha

Guarín considera que el desplazamiento y concentración de los frentes de las FARC en las llamadas Zonas Veredales fue un proceso organizado y exitoso, ya que no hubo roces violentos y más de 7 mil combatientes salieron de sus zonas estratégicas para "acantonarse" en áreas bajo el control del Estado y con el acompañamiento internacional.

Además, indica, esto representó el inicio de un proceso de “pedagogía ciudadana” sobre la guerrilla, de “redescubrimiento de las FARC de cara al país” y de “reconstrucción de unos proyectos de vida, familiares e individuales”. Asimismo, dice, aunque con dificultades de tipo logístico y de coordinación, el Estado cumplió con lo más importante, que era custodiar la seguridad y los desplazamientos de los guerrilleros y hacer de las zonas espacios donde no ocurrieran hechos que lamentar.

Habitantes de veredas y corregimientos del mpio. de Miranda #Cauca acuden a Unidad Móvil para conocer apartes de la #LeyDeVictimaspic.twitter.com/XmJ7o4becz — JusticiaTransicional (@DJTransicional) 19 de septiembre de 2017

“La principal dificultad tiene que ver, a mi juicio, con la poca claridad que aún tenemos sobre los detalles del proceso de reincorporación en cuanto a mecanismo, tiempos y estrategias. Queda pendiente resolver preguntas relacionadas con ECOMÚN, con los proyectos productivos, con las tierras que se entregará a la guerrilla y con el acceso a bienes públicos en esas zonas tan apartadas”, precisó.

ECOMÚN (Economías Sociales del Común) es una cooperativa que hace parte del proceso de incorporación a la sociedad de los exmilitantes de las FARC, que fue conformada en julio pasado con 37 miembros y que prevé trabajar en proyectos solidarios, utilizando como capital semilla un fondo otorgado por el Estado.

En cuanto a Justicia Transicional, Guarín señala que el principal problema es que se avanza con “demasiada lentitud” en la estructuración de los Tribunales y en el montaje de los mecanismos no judiciales ( Comisión de la Verdad y Comisión para la búsqueda de desaparecidos). “Esta lentitud incentiva la polarización política y contribuye a la tesis de la impunidad, porque pareciera como si las FARC estuvieran recibiendo todos los beneficios sin darle a la sociedad nada a cambio. Fundan su partido, entregan una lista pobre de bienes, tienen a la prensa conectada, etc... Y no han reparado y no irán a la cárcel. Ahora, que arranca la contienda electoral, esta sensación de injusticia se agudizará y servirá para que la extrema derecha posicione la idea de que el acuerdo fue una farsa”, indicó.

No obstante, el pasado martes fueron anunciados los nombres de los 51 magistrados que hacen parte de la Justicia Especial de Paz y se designó la primera presidenta del Tribunal de Paz. Queda, empero, el trabajo de ese grupo de expertos de elaborar las normas procedimentales con las que empezarán a funcionar y a articularse para poner en marcha el componente de justicia.

Comité de Selección entrega al Presidente @JuanManSantos lista de magistrados seleccionados para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pic.twitter.com/yjTFKoAus0 — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) 26 de septiembre de 2017

A fines de agosto pasado, el fiscal general de Colombia cuestionó el inventario de bienes entregado por las FARC a la ONU por considerar que no se ajusta a la ley, que no identificaron cabalmente los activos, que no aportaron datos que indiquen real titularidad de los bienes inmuebles, que otros no eran susceptibles de enajenación (como carreteras) y otros eran insustanciales (traperos, botas, exprimidores de naranja, etc.).

No obstante, para Guarín el análisis de este asunto va más allá. Indicó que el inventario muestra hasta qué punto la derrota estratégica que el Estado había propinado a la guerrilla los había conducido a una administración precaria y básica de su contabilidad, bienes e ingresos. Lo más probable es que haya muchos bienes que no se hayan declarado, agregó Guarín, pero más por las estrategias individuales de jefes de frentes, columnas y bloques que hicieron riquezas personales, que por una política sistemática del secretariado de esconder de modo sofisticado su riqueza.

“La lista muestra que las FARC estaban en el momento más frágil de su historia, y que esa fragilidad también hizo posible el acuerdo de paz”, aseguró.

A futuro, el desafío que Guarín ve para la implementación del acuerdo de paz es el proceso con el Clan del Golfo –que anunció su interés de, definidas unas condiciones, entregarse a la justicia- y las llamadas Autodefensas Gaitanistas. Manifiesta que si se llega a consolidar la entrega de este grupo, es muy posible que las metas de reducción de cultivos ilícitos se lleven a cabo y que la política gire al centro. Si no, añade, debido a la enorme presión que el Clan del Golfo está haciendo en las zonas más cocaleras, la reducción no se conseguirá y será razonable esperar una radicalización de la política que vaya en contra de la implementación adecuada del pacto con las FARC.

- La reincorporación política de las FARC, ahora como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. ¿Cómo evalúa este proceso y el que, según dijo Iván Márquez el partido defenderá las banderas que ondearon durante 53 años de levantamiento armado, además de que buscará "garantizar la implementación del acuerdo de paz".

"La reconciliación es posible aún en un contexto político de polarización azuzada por quienes la repudian". @IvanMarquezFARC#NuevoPartidopic.twitter.com/CB4aecOTWm — Rodrigo Granda (@RodrigoGFARC) 30 de agosto de 2017

La reincorporación política avanza bien. Al mantener su nombre, las FARC no renuncian a su identidad y aspiran a consolidar un electorado dentro de la izquierda radical. Enfrentarán el desafío de materializar su aspiración de lograr convergencias de corto plazo con un pasado tan estigmatizado, pero es evidente que sus líderes tendrán la simpatía de sectores de la población afines a la tesis que alega, por la necesidad de un cambio estructural.

Las elecciones regionales de 2018 serán una prueba de fuego sobre su capacidad de establecer pactos con partidos tradicionales y sobre su línea de acción en la esfera pública.

