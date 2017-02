Piden enjuiciar a presidente de Parlamento venezolano tras viajes a Brasil y Colombia

Abogados oficialistas denunciaron el jueves ante el Ministerio Público al diputado Julio Borges, jefe del Parlamento venezolano -de mayoría opositora- por considerar que "usurpa funciones" del presidente Nicolás Maduro y promueve la desestabilización del gobierno.

"Este ciudadano se ha dado a la tarea de acudir a Brasil y Colombia, invitando a los gobiernos de ese país a que se involucren en el orden interno de los venezolanos. Busca la desestabilización del gobierno", denunció el abogado Antonio Molina, quien pidió enjuiciar al parlamentario.

Además, los abogados consideran que Borges no es presidente del Parlamento porque el acto en que fue seleccionado para ocupar ese cargo fue "nulo", como lo declaró el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Poder Judicial considera que la Asamblea Nacional está en "desacato" y todas sus decisiones son "nulas" por no haber desvinculado formalmente a tres diputados opositores acusados de fraude electoral. "Si no tiene esta investidura, no puede estar recorriendo países usurpando funciones que son del presidente, que es el único legitimado para dirigir las relaciones internacionales", agregó Molina.

En las últimas dos semanas, Borges ha visitado los parlamentos de Brasil y Colombia para denunciar la crisis política y económica de Venezuela.

El legislador, además, dijo que en los próximos días está previsto "un encuentro entre presidentes de parlamentos de América Latina para darle apoyo al voto y la democracia en Venezuela".

El presidente de la Asociación de Abogados Bolivarianos, Francisco Morillo, coincidió en que Borges quiere "desestabilizar el equilibrio, la paz y la democracia del pueblo venezolano".