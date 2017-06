Policía de Brasil envía interrogatorio al presidente Michel Temer

La prensa brasileña reportó el lunes que la Policía federal hizo 84 preguntas al presidente Michel Temer relacionadas con una investigación sobre acusaciones de corrupción en su contra.

Temer tiene 24 horas para responder a las preguntas. La hora límite vendrá poco después del inicio de un juicio no relacionado en el Tribunal Electoral, que podría afectar la posibilidad de que Temer se mantenga en su cargo.

Un portavoz de la Policía federal de Brasil no respondió a las llamadas de The Associated Press hechas para confirmar las preguntas.

La prensa brasileña dijo que las preguntas se enfocan en una conversación entre Temer y uno de los dueños de la empacadora de carne JBS.

El ejecutivo de JBS, Joesley Batista, grabó una conversación que tuvo en marzo con Temer y entregó evidencia para una investigación del fiscal general del país.