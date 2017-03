Presidente de Haití promete regularizar el transporte tras accidente de bus

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, prometió el lunes mejorar el transporte público y las rutas un día después que un autobús embistió a decenas de personas y dejó 38 muertos en el noroeste de la isla.

"Di la orden a los miembros de mi gabinete del establecimiento inmediato de una oficina para organizar el transporte de personas y reforzar la seguridad de las rutas", dijo el mandatario durante una alocución el lunes.

"No hay señalización en las carreteras, la policía vial no está en las rutas, en caso de problemas no hay ambulancia, los hospitales no están identificados: en todos los demás países sí. ¿Por qué no puede serlo en el nuestro?", lamentó Moïse.

Un autobús que se daba a la fuga, tras atropellar a dos personas, atropelló el domingo a decenas de músicos que iban por la calle dejando en total 38 muertos.

Otras 13 resultaron heridas por la brutal embestida ocurrida en Gonaives, una ciudad de unos 300 mil habitantes y ubicada 150 kilómetros de Puerto Príncipe.

Haití es el país más pobre del Caribe. En febrero, las autoridades haitianas y las organizaciones humanitarias determinaron que se necesitan 300 millones de dólares para brindar en 2017 una asistencia vital a las poblaciones más vulnerables, particularmente afectadas por el huracán Matthew que azotó el sur del país en octubre pasado.