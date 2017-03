Presidente de Perú ofrece urbanizar terrenos baldíos tras lluvias

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, propuso el viernes urbanizar terrenos baldíos y se mostró optimista en superar el desastre provocado por las lluvias e inundaciones que dejaron miles de damnificados.

"Las temperaturas del mar nos dicen que de repente está empezando a menguar todo, ojalá, tenemos un gran trabajo por delante (...). Soy optimista, esto pasará", dijo el gobernante en rueda de prensa.

El número de muertos por las lluvias e inundaciones en Perú desde enero aumentó a 85, tras el fallecimiento de una persona en el último día, según un informe oficial difundido el viernes.

En total hay 111 mil 283 damnificados -que lo perdieron todo- y 672 mil 892 afectados -con daños menores-, además de 153 mil 329 viviendas dañadas.

"La gente está viviendo en lugares donde no debería estar, pero tenemos que darle una alternativa, no basta decir 'Váyanse de aquí', la gente va a preguntar '¿Adónde voy a ir?' Tenemos que darles la alternativa", consideró el presidente, que ofreció urbanizar terrenos baldíos con buena conectividad.

El calentamiento de las aguas del océano Pacífico en el norte y centro de Perú dio lugar a "El Niño costero", un fenómeno que provoca alta evaporación del agua y fuertes lluvias. El agua se escurre por los cerros y desciende con fuerza por las quebradas, ocasionando "huaicos", como se conoce en el país a las avalanchas de lodo y piedras.

Este fin de semana las autoridades esperan un enfriamiento de las aguas costeras en la zona central del país, como Lima, pero el norte seguirá complicado según previsiones climáticas.

"El anticiclón del Pacífico sur está empujando los vientos y la masa caliente a Tumbes, Piura y Lambayeque. Las precipitaciones van a continuar por tres semanas de manera recurrente en esas zonas", dijo el vocero del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Jorge Chávez.

En el puerto de Paita, en Piura, los vecinos se preparan: "He puesto estos sacos (en la puerta), los he puesto con mis hijos, es una defensa para que el agua no entre porque en esta última lluvia el agua ha sobrepasado los sacos y entró a la sala", dijo a la AFP, José Cruz Navarro.

El viernes, el ministro de Defensa, Jorge Nieto, visitó Huarmey, 300 km al norte de Lima, y llevó víveres y agua para los más de 40 mil afectados de la ciudad, que quedó sumergida en lodo tras las avalanchas.