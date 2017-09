Presidente catalán pide una 'mediación' en su conflicto con Madrid

El presidente regional de Cataluña, el independentista Carles Puigdemont, pidió este sábado 30 de septiembre una "mediación" para solucionar el conflicto que mantiene con el gobierno español, en una entrevista a la AFP en la víspera del referéndum de autodeterminación prohibido.

A pesar de la oposición de las instituciones españolas, Puigdemont, un independentista convencido de 54 años, advirtió que no renunciarán a votar el domingo en esta consulta que desde hace años envenena las relaciones entre Barcelona y Madrid.

"Debemos expresar una voluntad clara de que haya mediación en cualquiera de los escenarios", afirmó Puigdemont desde la ciudad de Girona, de la que fue alcalde entre 2011 hasta 2016, cuando accedió a la presidencia de la región. "Gane el sí, gane el no, en cualquiera de los escenarios debe haber una mediación porque las cosas no funcionan, seamos honestos", añadió.

Desde 2012 los dirigentes catalanes reclaman un referéndum sobre la independencia de esta región, cuyos ciudadanos están divididos sobre la secesión pero apoyan ampliamente un escrutinio acordado con Madrid. Pero el ejecutivo central de Mariano Rajoy rechaza negociar al respecto, argumentando que la Constitución del país no permite esta votación, suspendida por el Tribunal Constitucional.

"Mucha gente pensaba me gustaría tener argumentos un poco más convincentes que el cumplimiento estricto de la ley y la fuerza de la policía para continuar formando parte de España. Que me dijeran (...) os necesitamos, os queremos", lamentó el dirigente de esta región de 7.5 millones de habitantes y con un 19% del PIB nacional.

En una entrevista de 45 minutos con la AFP, a escasas horas de consumar el mayor reto del nacionalismo catalán contra el Estado español en las últimas décadas, Puigdemont reconoció sentirse dominado por "una gran responsabilidad ante este momento". "Es un momento grave". "Hay que hablar, hay que sentarse a dialogar sin condiciones", insistió.

"Lo pide todo el mundo. Es un deseo de la mayoría de la sociedad catalana, que quiere votar, que quiere decidir y quiere hacerlo de manera dialogada y acordada".

Si bien los puentes de diálogo entre ambos ejecutivos parecen dinamitados, Puigdemont se mostró abierto a desconvocar el escrutinio si el poder central acepta negociar una votación acordada. "Si el Estado español hoy dice vamos a acordar un referéndum (...) Vamos a parar esto", afirmó Puigdemont. Pero si no fuera así, "el gobierno (catalán) lo ha dispuesto todo para que pueda desarrollarse en total normalidad", aseveró.

Su celebración es una incógnita: la justicia ordenó el cierre de los más de 2 mil 300 colegios electorales repartidos en la región, se bloquearon los sistemas informáticos de recuento y el gobierno dispone de miles de policías en la región para impedir el voto.

"Lo que no va a pasar es que nos vamos a ir a casa y vamos a renunciar a nuestros derechos", aseguró Puigdemont, pidiendo a sus simpatizantes mantener una "actitud pacífica". Y si los partidarios del sí se imponen a los del no, como es previsible ante el boicot al referéndum promovido por los antiindependentistas, el presidente regional mantiene su plan de declarar la independencia, aunque esta no será automática.