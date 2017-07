Procesan a familiares de exministro venezolano por caso Odebrecht

La Fiscalía General de Venezuela le abrió un proceso a la esposa y la suegra de un exministro y actual diputado oficialista como parte de la investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación de obras a la constructora brasileña Odebrecht.

María Eugenia Baptista Díaz y Elita Zacarías Díaz fueron citadas a comparecer el 27 de julio en la Fiscalía General donde serán imputadas por los delitos de corrupción, indicó esa dependencia en un comunicado.

Baptista y Zacarías son la esposa y suegra, respectivamente, del exministro de Transporte y Obras Públicas Haiman El Troudi, informó a The Associated Press un funcionario del Ministerio Público que pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar con la prensa.

El proceso está vinculado con la investigación del Ministerio Público sobre diversas irregularidades detectadas en contrataciones efectuadas por los representantes de Odebrecht.

El anuncio del proceso se produjo un día después de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz dijera en una entrevista que el Ministerio Público tiene identificados a varios funcionarios que comprometieron el patrimonio del Estado en obras que no se concluyeron y que se cobraron comisiones que fueron depositadas en cuentas en el extranjero.

Ortega Díaz viajó el año pasado a Brasil para reunirse con el procurador general de ese país y conversar sobre el caso de Odebrecht. En febrero la Fiscalía General congeló los activos de la constructora brasileña en Venezuela.