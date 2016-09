Protesta violenta contra oleoducto en Dakota del Norte

Una protesta contra un oleoducto que cruza cuatro estados se tornó violenta en Dakota del Norte, cuando las cuadrillas de construcción destruyeron cementerios y sitios culturales indígenas en tierras privadas, dijeron las autoridades tribales.

La vocera de la comisaría de Morton, Donnell Preskey, dijo que cuatro guardias y dos perros resultaron heridos en el enfrentamiento entre cientos de manifestantes y las cuadrillas de construcción en el lugar situado en los límites de la reserva sioux Standing Rock.

Un guardia fue hospitalizado en Bismarck sin que se informara sobre su estado. Los dos perros fueron llevados a una clínica veterinaria de la ciudad, dijo Preskey.

Según el vocero tribal Steve Sitting Bear, los manifestantes denunciaron que los perros mordieron a seis personas, una de ellas un menor. Unas 30 fueron atacadas con aerosol irritante. Preskey dijo que la policía no tenía informes de manifestantes heridos.

No había personal policial en el lugar en el momento del incidente, dijo Preskey. La multitud se dispersó al arribar los agentes y no hubo arrestos, aseguró.

El incidente se produjo a unos 800 metros de un lugar donde varios centros de personas se han congregado en apoyo a la protesta de la tribu sioux Standing Rock contra el oleoducto que debe cruzar el vecino río Missouri.

La tribu rechaza la decisión del cuerpo de ingenieros militares de otorgar permiso a la empresa Energy Transfer Partners, con sede en Dallas para construir el oleoducto Dakota Access, que cruza las Dakotas y Iowa hasta Illinois, a un costo de 3 mil 800 millones de dólares.

El trayecto cruza la reserva por el sur de Dakota del Norte. Un juez federal debe resolver antes del 9 de septiembre si se puede detener la construcción.

Energy Transfer Partners no respondió a los pedidos de declaraciones de The Associated Press.

La tribu teme que el ducto altere lugares sagrados y contamine el agua potable de miles de sioux en la reserva Standing Rock y millones de personas más río abajo.

La tribu presentó documentos al tribunal donde dice que halló varios lugares "de importante valor cultural e histórico en el trayecto propuesto para el oleoducto.