Puerto Rico quedó 'arrasado' por el huracán María: Trump

Puerto Rico quedó "absolutamente arrasado" tras el pasaje del huracán María, dijo el presidente estadounidense Donald Trump el jueves sobre este territorio de Estados Unidos en el Caribe, ya asediado por graves problemas económicos.

"Puerto Rico está absolutamente arrasado", afirmó el mandatario estadounidense a periodistas al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

"Puerto Rico está muy, muy, muy golpeado". "La red eléctrica está destruida", añadió.

Trump declaró más temprano a Puerto Rico como una zona de "gran desastre", una declaración que permite liberar fondos federales para atender la devastación que dejó la víspera María al impactar como potente huracán en esta isla de unos 3.5 millones de habitantes.

Para el servicio federal de emergencias FEMA, la declaración de emergencia pone un límite de 5 millones de dólares a la ayuda federal, mientras la declaración de desastre carece de límite.

La asistencia puede incluir subsidios para albergues temporales y reparaciones de hogares, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedades que no estaban aseguradas y otros programas para ayudar a los individuos y empresarios a recuperarse de los efectos del desastre.

Governor @RicardoRossello-

We are with you and the people of Puerto Rico. Stay safe! #PRStrong