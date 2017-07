Rafael Correa abandona Ecuador poniendo en duda que Lenín Moreno represente a la ‘revolución ciudadana’

10 jul 2017 - 17:25h

“(...) Cuiden al país, cuiden la revolución (...) a defender lo ganado, a defender la revolución, obvio que el 2 de abril derrotamos a la oposición, no estoy muy seguro si venció la revolución ciudadana compañeros”.

“A cuidar que siga la revolución que por eso votó el pueblo ecuatoriano, que no me digan que es cambio de estilo las claudicaciones, el entreguismo, aquí deben florecer los principios, la lealtad, la excelencia, la coherencia, no la mediocridad y la deslealtad de estrategias de querer diferenciarse del anterior gobierno, dándole la razón a la oposición, aquello contra lo que hemos luchado 10 años y los hemos derrotado una y otra vez”.

“Y no podemos llamar a falsas unidades, si Alianza País no habla claro en esta coyuntura, no denuncia pactos inaceptables con el bucaramato, la entrega de empresas públicas, mejor es que deje de existir Alianza País. Porque nacimos para luchar contra eso, las componendas, la entrega, el reparto de la patria para el botín entre piratas, así que hay que hablar hoy más que nunca muy, muy claro, sino seré el primero en desafiliarme de Alianza País, porque yo no nací para eso, toda mi vida he sido coherente, a seguir luchando para que se respete la voluntad del soberano en las urnas, para seguir avanzando en nuestra revolución soberana y para que ese pasado contra el que nacimos, contra el que triunfamos, no vuelva nunca más. ¡Qué viva la patria nueva!, ¡Que viva la patria grande!, ¡Que viva la revolución ciudadana!, ¡Hasta la victoria siempre!”

(Extracto del discurso)