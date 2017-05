Reino Unido rebaja nivel de alerta por progreso en investigación de atentado

El nivel de alerta terrorista en Reino Unido fue rebajado el sábado de "crítico" a "grave" por los importantes avances en la investigación del atentado de Mánchester.

"La policía llevó a cabo una serie de operaciones en las últimas 24 horas y hay ahora 11 sospechosos detenidos. Dadas las evoluciones, el Gobierno decidió reducir el nivel de alerta de crítico a grave", declaró la primera ministra Theresa May, de regreso a Londres tras asistir al primer día de la cumbre del G7 en Sicilia. Esto significa que un atentado es "muy probable" pero ya no "inminente".

La alerta fue llevada a su nivel máximo el martes, al día siguiente del atentado que dejó 22 muertos y 116 heridos en un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en Mánchester (noroeste de Inglaterra), reivindicado por el grupo Estado Islámico.

Theresa May pidió no obstante a los británicos que permanecieran "vigilantes" en este fin de semana largo (el lunes es feriado). May precisó que el ejército permanecerá desplegado durante los tres próximos días, cuando se celebrarán diferentes eventos deportivos de importancia.

Hacia el mediodía la policía llevaba a cabo una operación en Mánchester, en el barrio en donde el viernes hubo un arresto. Las fuerzas policiales instalaron un cordón de seguridad y un helicóptero sobrevolaba la zona, constató la AFP.

Por la mañana la policía de Mánchester detuvo en otro barrio de esta ciudad a dos hombres, de 20 y 22 años, y procedió en el allanamiento a una "explosión controlada", indicó en un comunicado.

Con estos arrestos asciende a 11 el número de sospechosos actualmente detenidos en el Reino Unido en relación con el atentado del lunes.