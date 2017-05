Renuncia el director de comunicaciones de la Casa Blanca

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Michael Dubke, presentó su renuncia hace unos días. La asesora presidencial Kellyanne Conway dijo a The Associated Press que Dubke presentó su renuncia antes del viaje del presidente Donald Trump a Medio Oriente y Europa, insinuando que su partida no está relacionada con otros cambios de personal que pudiera haber.

Su salida genera interrogantes acerca del posible regreso de otros elementos leales a Donald Trump a la Casa Blanca.

El presidente está pensando en traer de regreso a su antiguo jefe de campaña Corey Lewandowski y al segundo de éste, David Bossie. Bossie dijo a Fox News que el gobierno ha hablado con él, aunque todavía no le ha ofrecido un puesto.

“Han hablado con mucha gente, también conmigo”, dijo Bossie, y añadió luego: “Es justo decir que se trata de una conversación en desarrollo”.

En una entrevista en Fox News el martes, Conway dijo que Dubke “dejó muy en claro que permanecería durante el viaje internacional del presidente y vendría a trabajar todos los días incluso durante ese viaje porque había mucho que hacer aquí en la Casa Blanca”.

Dubke confirmó su partida, aunque aclaró que no se ha resuelto cuándo será su último día en el puesto. “Ha sido un gran honor para mí servir al presidente Trump y este gobierno”, dijo Dubke en un comunicado. “También ha sido un placer trabajar diariamente junto al personal de los departamentos de prensa y comunicaciones”. Él es fundador de Crossroads Media, una firma republicana especializada en propaganda política.

Por otra parte, Trump reiteró sus críticas a Alemania tras la insinuación de la canciller Angela Merkel de que su país debe tener una posición más independiente en los asuntos mundiales.

El mandatario dijo en Twitter que “tenemos un déficit comercial enorme con Alemania, además ellos pagan MUCHO MENOS de lo que deben a OTAN y militares. Muy malo para Estados Unidos. Esto cambiará”.

Trump provocó estupor en Europa con sus declaraciones sobre la alianza militar la semana pasada.

Merkel dijo que las relaciones de Alemania con Estados Unidos son de “importancia excepcional”, pero que debe relacionarse con otros países cruciales de cara al futuro. También insinuó que tras la visita de Trump la relación de Europa con Washington había sufrido un cambio significativo, y reiteró su posición de que “nosotros en Europa debemos tomar nuestro destino en nuestras propias manos”.