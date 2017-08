Revelaciones de prensa salpican a vicepresidente ecuatoriano

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, suspendió este martes 1 de agosto su agenda pública de actividades luego de que medios locales se hicieran eco de un presunto audio donde se le identifica como una de las personas que pedía dinero a la empresa brasileña Odebrecht.

A primera hora, el segundo mandatario del país dio un discurso en la inauguración del Consejo Consultivo de Pesca, en la ciudad portuaria de Manta, 260 kilómetros al suroeste de la capital, y tras ello abandonó el encuentro y no acudió al resto de actividades programadas para la jornada en esa ciudad.

La situación se produjo luego de que el diario brasileño O'Globo hiciera público un archivo de audio de una presunta conversación entre el entonces contralor general, Carlos Pólit, quien tiene orden de prisión pero está en Estados Unidos, y el exejecutivo internacional de Odebrecht José Conceição dos Santos Filho, uno de los delatores que colabora con la justicia.

En la conversación se escucha un diálogo entre los dos personajes y en la parte sustancial se oye al brasileño afirmar: "supe que Jorge Glas está ahí haciendo caja, pidiendo plata, mucho dinero", al tiempo de añadir que Glas, "me había pedido plata para todos los contratos".

Asimismo, añadió que quien habló acerca del dinero que debía entregar Odebrecht a Glas fue el tío del vicepresidente, Ramiro Rivera.

The Associated Press llamó a la Secretaría Nacional de Comunicación, donde se informó que no tienen previsto ningún pronunciamiento al respecto.

Rivera se encuentra detenido por su presunta relación con la trama de corrupción de Odebrecht, que reconoció ante la justicia que repartió coimas por 33.5 millones de dólares entre funcionarios públicos ecuatorianos a cambio de obras públicas millonarias.

Conceição dos Santos Filho se desempeñó entre 1998 y 2006 como director de contratos en la adjudicación y ejecución del proyecto de la Central Hidroeléctrica de San Francisco.

Debido a los problemas que presentó la obra, esa empresa fue expulsada de Ecuador en 2008. El audio, del que no se ha confirmado su fidelidad, ha sido recogido y ampliamente reproducido en Ecuador.