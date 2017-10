Revelan nuevos detalles de 'la compañera' del tirador de Las Vegas

La "compañera regular" del tirador de Las Vegas Stephen Paddock es una australiana que se instaló hace 20 años en Estados Unidos para trabajar en los casinos, indicó el martes el gobierno australiano.

Marilou Danley, de 62 años, despertó en un primer momento el interés de los investigadores pero rápidamente se descartó su implicación en el sangriento tiroteo que dejó 59 muertos y más de 500 heridos.

Las autoridades estadounidenses indicaron que la mujer estaba fuera del país cuando Paddock, un contable jubilado de 64 años, disparó desde la habitación de un hotel contra los asistentes a un concierto al aire libre.

La ministra de Relaciones Exteriores australiana, Julie Bishop, indicó a la prensa que las autoridades estadounidenses están en contacto con las de Canberra en relación a Marilou Danley.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH