Lula denuncia a Cristina Fernández la situación política que vive Brasil

Faltando poco más de 24 horas para que el mundo conozca si el Senado de Brasil destituirá a la reelecta presidenta de Brasil, Dilma Rousseff -suspendida del cargo desde mayo pasado-, la expresidenta de Argentina (2007-2015), Cristina Fernández viuda de Kirchner, divulgó a través de su cuenta de Twitter una carta, de siete páginas, que le enviara el expresidente de Brasil (2003-2010)Luiz Inácio Lula da Silva.

En la misiva, fechada 24 de agosto -un día antes de que empezara el juicio ante el Senado a Rousseff-, Lula da Silva denuncia a su excolega suramericana que lo que sucede en su país forma parte de un plan de los grupos de derecha, que quieren recuperar el poder de forma ilegítima y criminalizar movimientos como el que lo llevó al poder, convirtiéndolo en la primera persona surgida de un movimiento obrero en llegar a tan alto cargo.

"Las fuerzas conservadoras quieren obtener por medios turbios aquello que no consiguieron democráticamente: impedir la continuidad y el avance del proyecto de desarrollo e inclusión social liderado por el PT, imponiendo al país el programa político y económico derrotado en las urnas. Quieren a todo costo comandar el Estado para apoderarse del patrimonio nacional, como ya empieza a suceder con las reservas petrolíferas en aguas profundas, así como desarmar la red de protección a los trabajadores y a los pobres que fue ampliada y consolidada en los últimos trece años. Las mismas fuerzas que intentan arbitrariamente derribar a la presidenta Dilma e implantar su agenda antipopular, también quieren criminalizar los movimientos sociales y, principalmente, uno de los mayores partidos de izquierda democrática de América Latina, el PT. Y no se trata de mera retórica autoritaria: el PSDB, principal partido de oposición, ya presentó formalmente una propuesta de cancelación del registro del PT, con el objetivo de prohibir su existencia. Temen que en 2018, en elecciones libres, el pueblo brasileño pueda elegirme Presidente de la República, para rescatar el proyecto democrático y popular", se lee en la página cinco de la nota.

Además de defender el que durante su Presidencia visibilizó a las clases más pobres y logró sacar a muchos brasileños de la pobreza, Lula defendió a su sucesora, asegurando que no ha cometido ningún crimen. "Dilma Rousseff es una mujer íntegra, cuya honradez personal y pública es reconocida incluso por sus adversarios más reñidos. Nunca fue, ni está siendo, acusada de ningún acto de corrupción. Nada en su acción gubernamental puede justificar, ni tan siquiera remotamente, un proceso de anulación del mandato que el pueblo brasileño libremente le concedió. La Constitución brasileña es categórica en ese sentido: sin la existencia de crimen de responsabilidad no puede haber impeachment. Y no hay ningún acto de la Presidenta Dilma, absolutamente ninguno, que pueda caracterizarse como crimen de responsabilidad. Los procedimientos contables utilizados como pretexto para la destitución de la Presidenta son idénticos a los adoptados por todos los gobiernos anteriores y por el propio vicepresidente Michel Temer en las ocasiones en que él sustituyó a la Presidenta por motivos de viaje. Nunca constituyeron motivo de penalización de los gobernantes ni mucho menos una justificativa para derribarlos. Se trata, por lo tanto, de un proceso estrictamente político, que viola abiertamente la Constitución y las reglas del sistema presidencialista, en el cual es el pueblo el que elige directamente al jefe de Estado y de Gobierno cada cuatro años", remarca el exmandatario de izquierda.

Al comentar la carta que le fue remitida, la expresidenta argentina expresó -en su sitio web y a través de varios tuits- que: "Cualquier coincidencia con lo que sucedió y está sucediendo en nuestro país no es casualidad. Es estrategia dura y pura, sobre la región, contra los gobiernos nacionales, populares y democráticos y sobre sus lideres políticos".

Luego, Fernández reproduce un mensaje que vio en las redes del presidente de Bolivia, Evo Morales. “A los expresidentes de derecha se los favorece con un manto de impunidad. A los presidentes de izquierda, persecución judicial y escarmiento”. Y lo comenta: "Creo que es algo más grave. Se trata de volver al pasado de pobreza y mediocridad para las grandes mayorías en beneficio del inmenso poder económico de unos pocos. ¿Se darán cuenta los pueblos? ¿Lo advertirán las sociedades modernas bombardeadas mediáticamente?".

Mientras, la Cámara alta del Senado escucha hoy, en lo que se prevé es el último día del juicio político a Rousseff, los argumentos de la acusación, después de que ayer la mandataria suspendida hizo un alegato en defensa propia que de acuerdo con las agencias de noticias duró 14 horas. "Sé que seré juzgada, pero mi conciencia está limpia. No he cometido delito alguno", declaró Rousseff a los senadores que la escuchaban atentamente, en contraste con la estridencia habitual de esa Cámara, reportó la agencia de noticias AP.

Para destituir a Rousseff, el Senado necesita al menos 54 votos de los 81 senadores. El 12 de mayo pasado, fue suspendida del cargo para iniciar el proceso, por 55 a 52. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario boliviano envió en las últimas horas diversos mensajes de apoyo a Rousseff. "A los expresidentes de derecha se los favorece con un manto de impunidad. A los presidentes de izquierda, persecución judicial y escarmiento", dice uno de los tuits. En otro de ellos le dice a la brasileña que el único juez que puede sancionar su conducta política es su pueblo, que los otros cumplen el vergonzoso encargo del imperio, y le invita a ser fuerte.