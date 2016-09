SIP condena 'autoritarismo' del Gobierno venezolano

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó al Gobierno de Venezuela por "no ofrecer las debidas garantías al ejercicio del periodismo" y lo responsabilizó por la merma de las libertades de prensa y de expresión, tras conocer que se impidió el ingreso al país a periodistas internacionales para la cobertura de la marcha "Toma de Caracas", el 1 de septiembre, en respaldo al referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

Pierre Manigault, presidente de la SIP, dijo que "esta situación desenmascara el lado autoritario del gobierno alejado de estándares democráticos".

De acuerdo a reportes de diversos medios, las autoridades migratorias negaron el miércoles 30 de agosto el ingreso al país a los corresponsales Jim Wyss, del The Miami Herald y John Otis, de la radio pública NPR y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), de Estados Unidos; Marie-Eve Detoeuf, de Le Monde, de Francia; César Moreno, Caracol Radio y Dora Glottman, Caracol TV, de Colombia.

Tampoco se le permitió ingresar al país a un equipo periodístico de Al Jazeera procedente de Argentina e integrado por la periodista Teresa Bo, la productora Lagmi Chávez y el camarógrafo Mariano Rosendi.

La SIP destacó que según las autoridades los periodistas no contaban con los permisos necesarios para realizar trabajo periodístico.

En tanto, el canal de Noticias NTN24 denunció que su equipo periodístico, técnico y de producción en Venezuela ha recibido amenazas verbales por parte de los llamados "colectivos oficialistas". Entre los periodistas de la televisora internacional intimidados se encuentran Daniella Zambrano, Nicole Kolster y Óliver Fernández.

La SIP también denunció un acto de intimidación contra la sede del diario El Nacional. Entre enero y agosto de este año organizaciones locales han registrado 13 ataques a sedes de medios de comunicación.

Manigault, presidente del diario estadounidense The Post and Courier, de Charleston, Carolina del Sur, dijo que "el gobierno de Maduro nunca dejó sus actitudes autoritarias. Se opone a la libertad de los periodistas para trabajar, de la misma forma que no permite el ingreso de supervisores electorales y activistas de los derechos humanos".