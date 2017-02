Juan Manuel Santos: 'Soy el más interesado en que se haga una investigación seria y objetiva'

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, reiteró su interés en el sentido de que las autoridades electorales de ese país investiguen los señalamientos hechos en su contra. Esto, en cuanto a que su campaña política en 2014 recibió dinero por parte de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un gran escándalo internacional por corrupción.

"Soy el más interesado en que el Consejo Nacional Electoral [CNE] haga una investigación seria y objetiva. Y que sus resultados se conozcan pronto. No tengo dudas de que así será", afirmó Santos, en una entrevista publicada por el diario colombiano El Tiempo.

Santos recordó que Roberto Prieto, su gerente de la campaña en 2014, "por iniciativa suya propuso que no se recibiera ninguna contribución del sector privado".

"Conozco a Roberto Prieto y a su familia desde hace mucho tiempo. Roberto, en todos los años que ha trabajado conmigo, siempre me ha dado muestras de total honorabilidad y de rectitud. Confío plenamente en él y no tengo razones para dudar de su palabra", planteó.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia confirmó el pasado 8 de febrero que abrió una investigación por las denuncias del exlegislador Otto Bula contra la campaña de reelección del presidente Santos en 2014. Bula declaró que la campaña recibió un millón de dólares, los cuales provenían de la empresa brasileña Odebrecht.

Santos –sobre las pruebas que avalen lo planteado por Bula– dijo: "no la han encontrado y lo que me han dicho es que no la podrán encontrar porque no existe".

En la entrevista, Santos también se refirió al futuro de las obras en las que estaba comprometida Odebrecht y que ahora están suspendidas.

"Aquí hay que actuar siempre defendiendo los intereses supremos del Estado. Hay que actuar con total firmeza y claridad contra la corrupción, y al mismo tiempo hay que buscar que las obras, que son de gran importancia para el país, no se paralicen”, acotó.

Por el escándalo Odebrecht en Colombia, hasta el momento están detenidos el exviceministro de Transporte de Álvaro Uribe, Gabriel García, quien se declaró culpable de recibir 6.5 millones de dólares en coimas, y el exsenador Bula, señalado de admitir 4.6 millones de dólares.

