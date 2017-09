Secretario del Tesoro de Estados Unidos pidió un jet militar para viajar en su luna de miel

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, pidió utilizar un avión militar durante su viaje de bodas por Europa meses atrás, suscitando este jueves nuevos debates sobre su uso recurrente a aviones oficiales con fines privados.

Mnuchin, un inversionista de gran fortuna de 54 años de edad, pidió usar un jet militar para desplazarse entre Escocia, Francia e Italia para su luna de miel junto a su esposa, la actriz de 36 años Louise Linton, con quien se casó en junio en una ceremonia a la que asistió el presidente Donald Trump.

El costo operativo del aparato es de 25 mil dólares por hora, según la cadena ABC News, la primera en difundir la noticia.

Un portavoz del Departamento del Tesoro reconoció que Mnuchin pidió usar el avión y adujo que como secretario del Tesoro y miembro del Consejo de Seguridad Nacional necesitaba acceder a comunicaciones seguras. Finalmente, el Tesoro "retiró su pedido tras brindar al secretario una opción de comunicación segura" durante su viaje.

