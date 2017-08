Sobornos de Odebrecht en Ecuador superan cifra prevista

La empresa brasileña Odebrecht pagó bastante más de los 33.5 millones de dólares en sobornos que los ejecutivos de esa empresa reconocieron haber entregado a funcionarios ecuatorianos a cambio de obras públicas, dijo el miércoles el fiscal general Carlo Baca.

En declaraciones a periodistas, Baca aseveró que la red de corrupción elaborada por Odebrecht tiene "grandes connotaciones económicas para el país", aunque no dio más detalles.

"Hay cientos de millones de dólares que podrían estar comprometidos con la economía del país. Es un tema en que tenemos que actuar con absoluta responsabilidad como ciudadanos y como funcionarios", añadió.

El martes, algunos medios ecuatorianos difundieron grabaciones de audio en las que presuntamente está implicado el vicepresidente Jorge Glas en el pedido de fondos a empresas, ante lo cual el segundo mandatario negó cualquier vinculación y dijo que el asunto surge como venganza de la empresa brasileña en su contra.

Dando seguimiento al tema, Baca señaló que tales grabaciones deben ser tomadas como pistas para investigar y no como pruebas, mientras que el presidente Lenín Moreno aseguró: “no me voy a manifestar, tomaré decisiones. Pero no me voy a manifestar”.

Y añadió que espera que su gobierno sea “el más honesto de la historia”.

Odebrecht ha admitido que entregó coimas en otros nueve países americanos y dos africanos. Para rastrear tales fondos irregulares, Ecuador ha requerido información mediante 26 asistencias penales internacionales a 11 países, entre ellos China, Panamá y España.

La trama de corrupción de Odebrecht provocó hace poco la renuncia del contralor general de Ecuador, Carlos Pólit, investigado por la fiscalía en torno al caso, mientras que el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, un tío del vicepresidente Jorge Glas, y exgerentes de la empresa estatal Petroecuador, están detenidos entre otros procesados.