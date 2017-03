Sondeo: Violan a 15% de las alumnas en Universidad de Texas

Cerca de 15% de las alumnas de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos reportaron ser víctimas de violación en un sondeo dado a conocer por funcionarios de la institución de 50 mil estudiantes.

La Universidad Baylor y legisladores del estado enfrentan un escándalo generalizado de agresiones sexuales que involucran a jugadores de fútbol americano de la universidad bautista más grande de Estados Unidos.

Los datos del sondeo de Texas calculan que la cifra representa cerca de una de cada siete estudiantes universitarias en Austin.

A nivel nacional, aproximadamente una de cada cuatro alumnas de la universidad reportaron haber sufrido contacto sexual indeseado en una encuesta de 2015 realizada por la Asociación de Universidades Estadounidenses.

El principal campus de Texas es uno de los más grandes en Estados Unidos y publicó el informe del viernes antes de lo planeado luego que un legislador reveló esta semana la cifra de 15% durante una audiencia en el Capitolio de Texas.

El escándalo de Baylor, que ha envuelto a la universidad durante los últimos dos años, ha generado varios proyectos de ley que buscan incrementar que se reporten las agresiones sexuales en los campus, así como reducirlas.

Funcionarios de Baylor han reconocido que al menos 17 mujeres reportaron que fueron violadas por 19 jugadores de fútbol americano desde 2011.

Las demandas legales contra la escuela elevan la cantidad de presuntas agresiones sexuales a más de 50 a lo largo de un periodo de cuatro años.

El escándalo generó el despido del entrenador del equipo de fútbol americano, Art Briles, y la renuncia del presidente de la universidad, Ken Starr.

Una vocera de Baylor no respondió el viernes a una llamada telefónica ni a un mensaje por correo electrónico de The Associated Press en que se deseaba saber si la universidad ha realizado un sondeo similar.

El informe de la Universidad de Texas fue resultado de un sondeo por internet a más de 7mil 600 estudiantes y fue financiado por la escuela.

Entre otros resultados se reveló que 28% de las alumnas han reportado contacto sexual indeseado, y que 87% de todos los incidentes ocurrieron fuera de las instalaciones universitarias.